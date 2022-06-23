登機前48小時陰性證明 旅行業：恐讓返台者淪「國際孤兒」

旅行業者呼籲，「登機前檢附48小時PCR檢驗證明」才可入境台灣的制度恐形同虛設，還可能讓返台者因在返國前PCR檢測陽性，要在國外多待10天，成為國際孤兒。（本報資料照片）

台灣邊境防疫管制雖放寬為「3+4」新制，但僅開放單周2.5萬人次入境，並要求「登機前檢附48小時PCR檢驗證明」。旅行業者22日呼籲，制度恐形同虛設，還可能讓國人因在返國前PCR檢測 陽性，要在國外多待10天，反成為國際孤兒。國民黨 也呼籲政府，應該盡速研擬放寬入境數額，將本國人民排除於限定名額之外，解決航空及旅行業者的營運困擾。

台北中國時報報導，台北市旅行商業同業公會常務理事藍一晴表示，當前世界上至少10國入境不用PCR，但國人回來前卻還要做48小時PCR，建議應像歐美國家一樣可以過正常生活，進出簡單，國人恢復正常生活，旅行業才能恢復榮景。

台灣旅行業協會理事長黃文卿也說，旅客返台前要在國外做48小時內PCR證明，但實際上在國外買一張假的陰性證明，一樣可以上飛機，也沒有人可以辨識真偽；但返國民眾若因PCR檢測為陽性，可能要在國外多待10天，成為國際孤兒。

黃文卿說，政府應放寬國人回國限制，若國人落地後確診，回來台灣接受隔離與治療也比較熟悉。

周限2.5萬人入境 國民黨籲排除國人

中央社報導，國民黨22日召開記者會，副秘書長王育敏表示，單周限制2.5萬人入境，產生出五大問題，包括影響遭除籍國人返國辦理遷入，行駛年底投票的權利；旅外國人返國須搶名額；航空公司有機位不能賣；機票票價貴，加重旅客負擔；旅行業規劃國外旅團只能上架不能賣，徒增困擾等。

王育敏呼籲政府檢討僅開放單周2.5萬人次入境的限額措施，盡快放寬入境數額，同時將本國人民排除於限定名額之外，讓旅外的學子國人皆能順利返國。

王育敏也說，因疫情 因素，2年內無法入境遭除籍的國人，政府應儘快排除本國人民於入境的限定名額內，讓這些遭除籍的旅外國人可儘速返國，於最後期限的7月26日前辦理遷入戶籍，以保障年底九合一選舉時行使投票的權利。

對於外界盼取消「登機前出示PCR陰性證明」措施，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應「有列入思考方向」，目前部分國家已取消該做法，也有些國家維持不變，會持續收集各國做法，並考量國際疫情變化，配合整體邊境管制措施一併考慮規畫。

目前入境美國、加拿大、英國、新加坡、越南、馬來西亞等國，不須出示登機前陰性檢測證明；至於日本及南韓現行規定，無論本國籍或外國籍人士，入境前皆需出示陰性證明，日本規定為72小時內、南韓規定48小時內。