BA.4、BA.5來勢洶洶 台灣7、8月疫情恐升
昨本土新增5萬2213例、死亡177例。指揮中心發言人莊人祥說，每周二、三確診數字較高，但比前一天下降7.3%，推估今天後單日確診人數會降至五萬以下。但受Omicron亞型變異株BA.4和BA.5影響，台灣7、8月可能又有一波上升疫情。
昨本土個案仍以中南部為主，以台中市7909例最多，其次為高雄市6992例、新北市6444例、台南市4841例、桃園市4680例。
疫情趨緩，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙說，歸功於20到49歲率先築起全台「免疫防火牆」，50歲以下民眾感染率也出現下降趨勢，代表台灣疫情已受控制。研究顯示，北北基桃竹苗宜花東疫情曲線已下降，台中、台南、高雄等曲線也見下降，預估北北基桃6月底單日新增總個案將低於一萬例，屆時將正式邁入「地方流行」。
莊人祥說，陳秀熙提出免疫防火牆包括「自然感染」和「打疫苗」等兩大保護力，概念大致沒錯，但能否降到單日萬例以下，有賴民眾戴好口罩、打滿疫苗，控制好人流等。
昨新增死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，分布為4歲至90多歲，158人具慢性病史、111人未接種滿三劑、90人逾80歲。一例兒童死亡是先前公布的腦炎4歲女童，中重症個案有一例九歲兒童重症，21日已轉至一般病房。
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