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BA.4、BA.5來勢猛 醫估對台威脅有限

記者賴香珊／南投20日電
桃園市19日在五所學校設置兒童疫苗快打站，提供莫德納疫苗第二劑接種，許多家長上午帶著小朋友接種疫苗，有的小朋友害怕打針，在接種時緊抱著爸爸。(記者余承翰／攝影)
桃園市19日在五所學校設置兒童疫苗快打站，提供莫德納疫苗第二劑接種，許多家長上午帶著小朋友接種疫苗，有的小朋友害怕打針，在接種時緊抱著爸爸。(記者余承翰／攝影)

行政院長蘇貞昌19日召開擴大防疫會議表示，入境居家檢疫「3+4」自15日實施以來，目前量能及運作尚屬順利，近日因境外移入病例有發現Omicron BA.4及BA.5等變異株，請指揮中心持續觀察。此外，未來如可通過6個月至5歲幼童新冠疫苗接種建議，也要向嬰幼兒父母說明相關資訊，以供決定及準備。

醫師沈政男指出，全台確診人數下滑，死亡數卻不降反升，令他憂心且不解；對於來勢洶洶的BA.4、BA.5，沈揭露各病毒株間的對比數據，研判對台威脅有限，不會太嚴重，尤其已確診過對BA.4、BA.5將有較好保護力。

沈政男指出，在本土個案新增方面，全台所有縣市都已往下走，希望脫離高原以後越下降越快；但昨天死亡數目181例，等於再度回升，且台灣將近2周時間幾乎都超過150例，還沒有明確往下掉的趨勢，這是最讓人擔心，也是不解之處。

而以同一天發病者來計算，累計致死率最高點出現在6月2日，已超過萬分之15，導致6月的致死率略為高過5月，更因死亡人數還沒有明確往下掉的趨勢，使得致死率持續攀高，不曉得會停在哪裡。

至於民眾目前最擔心「亞型變異株BA.4、BA.5」，就怕再次造成台灣疫情大流行；對此，沈政男則以最新「自然」期刊研究論文，揭露Delta、Omicron、BA.1、BA.2、BA.4及BA.5各病毒株間的抗體對比及保護力，並研判BA.4、BA.5對台威脅有限。

根據最新「自然」期刊研究論文發現，Omicron BA.4、BA.5會使打過3劑科興且感染過Omicron BA.1的人，抗體中和效價下降8倍，但注意是Omicron BA.1，因此說是有抗體的免疫逃脫現象。

沈政男分析，感染過Delta，遇到Omicron，先前曾研究，其抗體中和效價下降39倍。感染過Delta，對Omicron有56%保護力，因此感染過BA.1，對BA.4、BA.5的保護力顯然會高過56%。

沈再進一步提出，台灣是以BA.2感染為主，BA.2會使BA.1的中和抗體效價下降1.8倍，因此，感染過BA.2，對BA.4、BA.5的保護力，也會高於感染過BA.1。

並以Omicron起源的「南非」為例，BA.1高峰過後，並沒有BA.2高峰，可見兩者的重複感染很少，至於BA.4、BA.5出現以後，最高峰來到新增6、7000例，只有BA.1的三分之一不到。

沈表示，綜上所述，BA.4、BA.5可能對BA.2產生抗體免疫逃脫，但不會太嚴重，也不會在BA.2疫情緩解以後，興起逾3萬例高峰。尤其台灣打的疫苗保護力更好，且全台疫苗覆蓋率也遠高於南非，因此，BA.4、BA.5的威脅會比南非小很多。

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