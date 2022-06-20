連3天+5萬…中南部脫離疫情高原期 專家憂二次感染

台灣本土疫情持續下降，19日新增5萬561例本土個案，連續3天維持5萬多人，羅一鈞表示，中、南部正脫離高原期。(記者許正宏／攝影)

台灣本土疫情持續下降，昨新增5萬561例本土個案，連續3天維持5萬多人，指揮中心代理發言人羅一鈞表示，中、南部正脫離高原期，他並預估今起每日確診數可維持在4字頭。但專家認為，確診數已非觀察重點，新變異株BA.4、BA.5最快一、兩周後就會大舉入侵，應盡快接種次世代疫苗，且應通報二度感染者，加強監測。

本報系聯合報報導，新增本土病例個案，個案分布仍以中南部為主，前5名分別為台中市7820例、高雄市7391例、新北市6133例、台南市5085例、桃園市4093例。

昨新增1名3歲男童死亡病例，有慢性腦部神經系統疾病，6月7日快篩陽性，診斷為哮吼併呼吸窘迫，收治於兒科專責加護病房，男童出現糖尿病 酮酸中毒，屬糖尿病重症，緊急給予胰島素治療，但仍不幸於6月14日死於敗血性休克及心肺衰竭。

此外，全台超過300萬人染疫，不少人解除隔離後再度出現症狀，指揮中心最近召開專家會議，決議若在3個月內又出現咳嗽、喉嚨痛、喉嚨癢、流鼻水、發燒等症狀，懷疑二次感染，就需再次驗PCR，Ct值如小於30，即可視為二次感染。至於二次感染後的隔離、用藥，因相關定義尚未被核定，會議中未討論到這部分。

台北中國時報報導，中區防疫指揮官、中國附醫副院長黃高彬表示，目前確診數已很難呈現真實狀態，尤其雙北感染黑數高，有的是無症狀，有的是有症狀不願篩檢，現在最憂心「二次感染」帶來衝擊。

另國際臨床研究也發現，Omicron不僅會重複感染，且已感染BA.1、BA.2者，仍會感染BA.4、BA.5等新亞型變異株，無法交叉保護。他說，最快一、兩周，最慢三、四周，台灣就會被亞變種病毒 全面入侵。

台灣新冠染疫超過324萬人，死亡人數破5000人，國民黨 團昨開記者會，為確診死者默哀1分鐘，總召曾銘宗痛批，這段期間政府忙著選舉，更不願意為死者哀悼，所以國民黨團為死者致敬哀悼、為中重症患者祈福，祝福全民平安健康。