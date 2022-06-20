黑白集／官避事譴責廠商 百姓要政府幹嘛

富樂快篩爆出重重黑幕，審核官員卻無法分辨資料真偽，那麼民眾還要政府幹嘛？(本報資料照片)

富樂快篩爆出重重黑幕，衛福部高官適巧皆在隔離，無人回應。主其事的食藥署長吳秀梅迴避多日，直到藍綠立委都要求她下台，才姍姍站出來說：「食藥署只是審核把關，廠商提供不實資料，不是該譴責廠商嗎？」

話說得好無辜，但審核官員若無法分辨資料真偽，到底是在把什麼關？當初衛福部對BNT疫苗 三管五卡，威風凜凜；為何現在碰到特定廠商，就閉著眼睛放水裝無辜？幫富樂送件的「邵博士」是牙科器材公會顧問，吳秀梅之弟—前南投議長吳棋祥是牙醫出身，陳時中 也是牙醫；這些交錯的關係，能不引發「牙醫幫當道」的想像嗎？

當你需要政府的時候，它卻彷彿不存在似的，黑心快篩說的正是這種故事；但這並非唯一。最近，嘉義一養豬場的太陽能屋頂連接至台電的電桶突然爆炸漏電，造成2000頭豬遭到電擊，600頭死亡，業者損失可觀。事實上，上月彰化的養豬場也曾發生太陽能板漏電電死豬的事故，但台電和太陽能板業者都避而不談。蔡政府正在力推能源轉型，對此也不聞不問，照樣裝睡。

所以，太陽能真的安全無虞嗎？政府積極推動光電，但裝設後的維護保養及賠償，不須要業者負起責任嗎？黑心試劑經政府同意進口，條碼標示不符也沒人把關；吳秀梅說要譴責廠商，那我們要政府幹嘛？(轉載自聯合報)