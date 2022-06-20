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冷眼集／食藥署閉眼蓋章 檢察總長悶不吭聲？

聯合新聞網「重磅快評」
民進黨立委林淑芬在臉書表示，根據醫優科技公司5月13日寫給衛福部的公文顯示，食藥署5月12日就主動打電話給醫優科技公司 ，詢問富樂該款快篩劑德國聯邦研究所測試結果，醫優告知該款快篩靈敏度只有34％，且有偽冒品流入市面。(圖：林淑芬提供)
民進黨立委林淑芬在臉書表示，根據醫優科技公司5月13日寫給衛福部的公文顯示，食藥署5月12日就主動打電話給醫優科技公司 ，詢問富樂該款快篩劑德國聯邦研究所測試結果，醫優告知該款快篩靈敏度只有34％，且有偽冒品流入市面。(圖：林淑芬提供)

大鑫公司涉嫌以中國大陸劣質快篩魚目混珠為美國製「Flowflex富樂」快篩進口牟利，衛福部許可過程疑雲滿天，不僅相關官員早知這款快篩有問題，也未要求提具查廠報告，朝野立委怒嗆食藥署包庇，並點名署長吳秀梅下台，食藥署回應不痛不癢，署長吳秀梅更把矛頭指向業者，口出「不是應該要譴責違法廠商嗎？」的名言，不知染疫閉關的衛福部長陳中作何感想？剛升任檢察總長的邢泰釗還能默不作聲？

負責審查的快篩的衛福部多次強調，大鑫EUA審查過程沒問題，衛福部核准的是美國廠生產的富樂快篩，但是執行大鑫EUA送件的「邵博士」顧問公司邵姓負責人卻說大鑫送件時都是中國生產的富樂快篩，不僅摧毀衛福部的公信力，箇中有何內情？更耐人尋味。

只是，連日來富樂快篩風波鬧這麼大，非但檢察體系裝聾作啞，衛福部的行政調查也因部長染疫閉關而全部當機，以致於吳秀梅竟未有一絲的反省，反指此事應該要譴責的是廠商，根本忘了食藥署所司何職？

本案癥結之一是到底要不要提具查廠報。吳秀梅表示，依現有的EUA專案核准製造辦法規定，業者申請EUA需檢附的文件，包含說明此產品是因應緊急公共衛生需求的產品，要檢附數量、醫材說明書、結構規格、性能、圖樣、安全性、效能等，並沒有包含「查廠報告」。縱使吳秀梅所言為真，但其他獲EUA的快篩是否也都比照辦理？今天再爆另一款韓廠快篩也有相同問題 ，事態擴大，亟待進一步釐清。  

但最被爭議的吳秀梅心態問題，快篩發給EUA本來就可以接受公評之事， 廠商要不要附查報告是一回事，需不需要嚴實審查，這就是食藥署的事，怎麼可以閉眼通過之後，再來指責業者廠商送來的資料不正確，給錯誤的東西，不是應該要譴責違法廠商？難道食藥署一向都是閉著眼睛蓋章嗎？吳秀梅開罵業者難道就可以免去食藥署的行政責任？甚至包庇圖利違法廠商的刑責？      

食藥署的行徑荒唐，非但藍委砲轟，綠委也看不不下去，民進黨立委林淑芬即在臉書直指，大鑫富樂快篩試劑使用後無法顯示C線，根據醫優科技公司5月13日給衛福部的公文顯示，食藥署5月12日就主動打電話給醫優，詢問富樂該款快篩劑德國聯邦研究所測試結果，醫優告知該款快篩靈敏度只有34%，且有偽冒品流入市面。這份公文顯示食藥署5月12日就知情，如果林淑芬所言屬實，食藥署仍於一星期後發出EUA許可，難道不該查公務員有無凟職嗎？

今年303大跳電後，高雄橋頭地檢署以「準放火罪」等罪嫌重辦涉及疏失的台電員工，以辦大案著名的高檢署檢察長邢泰釗更以「留意反社會分子藉此擾亂民心」為案件偵查下指導棋，未久邢即被提名出任檢總長，不畏政治打手之譏的作風，外界稱之為「邢泰釗路徑」，如今， 食藥署明知有問題的快篩仍發給EUA，近200萬劑流入市面，案例可能不只一樁，檢調既已偵辦業者魚目混珠，竟不敢再越雷池一步，還讓當事官員公然指點，難道這是邢泰釗路徑2.0版？

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