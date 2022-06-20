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又傳問題快篩劑 美下架台核准 藍：食藥署成防疫破口

台灣新聞組╱台北20日電
另有一款韓製快篩，也曾在今年3月遭FDA警示要求下架，但進口商在宣傳時，竟仍以「美國FDA批准」做宣傳。(記者侯永全／攝影)
另有一款韓製快篩，也曾在今年3月遭FDA警示要求下架，但進口商在宣傳時，竟仍以「美國FDA批准」做宣傳。(記者侯永全／攝影)

大鑫資訊代理的富樂快篩疑雲持續延燒。大鑫被揭發的關鍵，是今年3月初美國食品及藥物管理署（FDA），曾對ACON的一款FLOWFLEX快篩發布警訊，指其並未通過FDA許可，不許販售，應全面下架、回收。但經查，目前食藥署許可的快篩中，另有一款韓製快篩，也曾在同一時間遭FDA警示，要求下架；但進口商在宣傳時，竟仍以「美國FDA批准」做宣傳。

記者查證FDA官方網站，發現食藥署批准的進口快篩試劑，曾遭FDA示警要求下架、回收者，除ACON銷往歐洲等其他地區的FLOWFLEX快篩，今年3月，南韓SD Biosensor Inc生產的「STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test」，也遭FDA發布警訊，指出這款快篩未獲得FDA授權或批准在美國銷售、使用，如果使用這款快篩，可能會出現錯誤結果的風險，民眾不應使用，廠商應全面下架、回收。

而同品名快篩，從去年到今年5月，共有3家廠商向食藥署提出輸入申請，分別是在去年7月和今年5月獲得許可。不過去年7月申請的廠商，上周五主動申請註銷。而目前已申請通過快篩進口的兩家廠商，至少有一家在宣傳網頁上，仍書寫著「美國FDA批准使用」文字；另一家生技公司，則是今年4月29日才成立。

對此，食藥署藥粧組回應，美國FDA2月4日及3月1日針對韓廠的「STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test」快篩發布警示時，食藥署已即時監控。但由於業者送審資料皆符合審查法規，食藥署確認該產品安全、效能及品質後予以核准，目前仍為合法輸入的商品。

大鑫資訊公司輸入的「富樂快篩試劑」引發混用、冒用產品等爭議。食藥署長吳秀梅回應，廠商送的資料不正確，「不是應該譴責違法廠商？」引發朝野抨擊。國民黨昨批評，蔡政府無力把關審查快篩試劑，引發社會混亂更影響防疫作為，政治掛帥的食藥署已成防疫破口。國民黨立委林德福也要求吳秀梅下台負責。

國民黨立委賴士葆指出，官員難道沒有責任，只要追究廠商就了事？吳秀梅最該做的事情是愧疚、檢討、下台，不要以為和行政院長蘇貞昌同一口徑說只要追究廠商，就可以回應對外界有交代。

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