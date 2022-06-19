台增5萬確診、172死亡 「中南部正脫離高原期」

台灣19日新增5萬561例本土新冠病例、75例境外個案，172例死亡個案。（圖：指揮中心提供）

台灣本土疫情持續下降，新增本土個案人數連續三天維持5萬多人。今天新增5萬561例本土個案、75例境外個案，172例死亡個案。代理發言人羅一鈞表示，各區均呈現下降或緩降情形，中南部正在脫離高原期，周一起可望每日可望維持新增確診5萬人以下。

今日新增之5萬0561例本土病例，為2萬3669例男性、2萬6873例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市(7,820例)、高雄市(7,391例)、新北市(6,133例)、台南市(5,085例)、桃園市(4,093例)、彰化縣(3,750例)、台北市(3,265例)、屏東縣(2,248例)、雲林縣(1,311例)、南投縣(1,254例)、新竹縣(1,203例)、苗栗縣(1,124例)、嘉義縣(1,048例)、新竹市(1,008例)、宜蘭縣(969例)、嘉義市(664例)、基隆市(663例)、花蓮縣(637例)、台東縣(504例)、澎湖縣(252例)、金門縣(123例)、連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增172例本土病例死亡個案，為107例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、166例具慢性病史、100例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月10日至6月16日，死亡日期介於5月13日至6月16日。

台灣19日新增5萬561例本土新冠病例、75例境外個案，172例死亡個案。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說，今日新增75例境外移入個案中，為42例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(7例)、越南 (2例)、新加坡 、阿拉伯聯合大公國、法國、泰國、西班牙及德國(各1例)移入，另60例感染國家調查中。入境日介於今年5月27日至6月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計329萬5076例確診，分別為1萬3823例境外移入、328萬1199例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計5221例死亡病例，其中5,206例本土，個案居住縣市分布為新北市1,498例、台北市821例、台中市433例、桃園市395例、高雄市388例、台南市283例、彰化縣225例、屏東縣179例、基隆市149例、宜蘭縣120例、南投縣113例、雲林縣103例、花蓮縣83例、嘉義縣及新竹縣各77例、苗栗縣73例、台東縣70例、嘉義市62例、新竹市42例、金門縣10例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。