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嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

台＋181死累計突破5000人染新冠亡 8成3今年歿

記者許政榆、陳雨鑫／台北19日電
長新冠常見症狀 製表／王昭儀
長新冠常見症狀 製表／王昭儀

台灣昨新增本土案例5萬3643例，境外移入64例，死亡案例181例。指揮中心代理發言人羅一鈞表示，新增本土病例數較前一日下降2.8%，病例數最多的台中市、高雄市，也降到8000例以下，目前整體趨勢往下走，中南部確診人數也下降，皆呈現緩降情形。

新冠肺炎死亡累計死亡人數破5000例大關，自2020年起，新冠肺炎累計奪走5049條人命，除了15例境外移入，其餘都是本土案例。在本土5034例死亡個案中，其中4196例在今年死亡，占八成三。

昨新增181例死亡案例，102例男性、79例女性，最年輕的為20多歲男性，有慢性病史，無接種疫苗；另有二名30多歲死亡案例，為一男一女，分別有神經系統疾病、癌症等。

中重症新增402例，包括242例中症、160例重症。昨新增二例兒童重症，一歲男童6月9日已康復出院。另一為六歲男童，目前仍在加護病房治療中。

台灣兒童重症累計61例，17例死亡，其中腦炎21例、肺炎（含細支氣管炎）12例、哮吼六例、敗血症三例、家中死亡五例、MIS-C12例、共病二例。

染疫後是否出現長新冠後遺症？台灣「新冠染疫康復者門住診整合醫療計畫」提供確診者六個月內症狀追蹤、復健，今年至今已316萬名本土案例，截至6月17日，已收案1191人，醫師觀察，無論成人及孩童，長新冠症狀多以咳嗽為主。兒童染疫的嚴重程度影響後遺症發生率，莫斯科一項研究發現，住院的染疫孩童，幾乎四分之一有長新冠後遺症，有過敏史、體重過重者風險較高。

振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔說，染疫康復者常見咳嗽有痰、胸悶，還有全身無力、倦怠，少數人會出現頭暈，甚至誘發氣喘。

世界衛生組織定義，「長新冠」是指感染三個月內，持續兩個月以上出現症狀，包括疲倦、容易喘、認知障礙、睡眠影響等，可能是新發生、持續的或時好時壞。根據全球逾50個研究，涵蓋超過170萬人數據顯示，從去年7月至今年3月，各國出現長新冠比率約4%至66%。

新冠肺炎 癌症 疫苗

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