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台6個月至5歲幼兒核准接種莫德納 拚7月開打

記者許政榆、沈能元／台北18日電
衛福部食藥署17日舉行專家會議，核准六個月到五歲的幼兒可接種莫德納疫苗，下周預防接種專家會議將討論幼兒接種事宜。（記者黃仲裕／攝影）
衛福部食藥署17日舉行專家會議，核准六個月到五歲的幼兒可接種莫德納疫苗，下周預防接種專家會議將討論幼兒接種事宜。（記者黃仲裕／攝影）

六個月到五歲的幼兒也有疫苗可打了，衛福部食藥署昨天舉行專家會議，核准莫德納疫苗用於六個月至五歲兒童，建議施打兩劑，每劑0.25毫升（含25微克mRNA），為成人劑型一半，施打間隔28天。指揮中心代理發言人羅一鈞表示，將於下周舉行預防接種專家會議討論幼兒接種事宜，力拚7月開打。

另外，食藥署核准Novavax疫苗專案輸入，台灣新冠疫苗再添一款。Novavax疫苗適用18歲以上，施打兩劑，每劑0.5毫升，其中含五毫克的SARS-CoV-2棘蛋白，兩劑施打間隔為三周。羅一鈞表示，先前3月專家會議已審查通過，台灣Novavax疫苗透過COVAX平台訂購，將聯絡安排出貨時程。

羅一鈞表示，下周會盡快邀集ACIP召集人及委員討論幼兒莫德納疫苗接種事宜，另也正在同步請莫德納公司提供幼兒莫德納劑型疫苗資料，可加速進行檢驗。林口長庚醫院副院長邱政洵說，期待預防幼兒染疫有所幫助，這也是全民疫苗的概念，讓大家都有疫苗可以接種。

小兒科醫師林應然說，六個月至五歲兒童接種新冠疫苗，為仿效流感疫苗，有助提升群體免疫，保護力也可以提高更多，特別是發現幼童自然染疫後，即便初期是輕症或無症狀，還是有可能引起腦炎、兒童多系統發炎症候群（MIS-C）等重症、死亡，以及長新冠風險，先讓兒童施打疫苗予以保護，這是比較好的作法。

至於Novavax疫苗來台的時程，指揮中心指揮官陳時中曾表示，世界衛生組織（WHO）旗下COVAX平台預計將分配200萬劑給台灣。食藥署於5月收到Novavax提出EUA申請，在收到疫苗製程資料、藥理、毒理及臨床試驗等技術性文件後，昨天審查通過。

流感疫苗 莫德納 陳時中

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