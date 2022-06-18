台新冠致死率升達萬分之13 死亡逾4000例近8成是長者

新冠肺炎確診病例數下降，指揮中心降低北部醫院專責病床比率至一成五。（記者林俊良／攝影）

昨天新增本土病例5萬5187例，境外移入74例，死亡案例154例。指揮中心代理發言人羅一鈞表示，各縣市新增病例數皆未超過9000例，整體病例數下降約12.6%，六都病例數多，但下降幅度也有10%，下降趨勢明顯，期盼下周起可穩定控制本土病例數在單日5萬例以下。

截至6月16日，本土病例累計達310萬7000多例，中重症1萬1000多例，死亡4015例，致死率為萬分之13，死亡個案以高齡者居多，70歲以上3157人，占死亡人數近八成，其中90歲以上1萬5000多人感染，死亡919人，致死率達5.89%。羅一鈞表示，死亡人數是落後指標，待疫情 過後一至兩周才會呈現出來，目前與國內外疫情比較，致死率有增加趨勢，且中南部仍在疫情高原期，屆時還可能通報死亡個案，但待每日新增染疫人數降低後再結算，較為客觀。

確診下降 致死率續升 製表／醫藥組

昨天新增中重症案例446例，包括中症294例、重症152例，死亡案例154例。最年輕死亡案例為40多歲男性，青少年增一重症，為18歲男性，6月5日車禍 外傷，手術 前驗出新冠確診。另增兩例兒童重症，包括四歲腦炎女童，為台灣第21例兒童腦炎個案；另一名七個月大男嬰出現肺炎，但已出院。台灣青少年重症七例，三例死亡；兒童重症59例，17例死亡。

台大兒童醫院院長黃立民推估，Omicron致死率約於萬分之13至15，目前疫情趨緩，醫療量能較為寬鬆，加上已有經驗，有利治療，關鍵是早期快篩確診、早期給藥，不要拖延至三、四天後給藥，並依患者病情開立免疫調節劑治療，同時加強加護病房患者治療，就可降低死亡人數。

新光醫院副院長洪子仁與黃立民皆認為，此波疫情再持續兩周就會明顯下降，屆時死亡人數就會減少，但目前受到日前中南部疫情影響，死亡人數還是會增加一些。