我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

全台無薪假逾1.9萬人 創今年新高

記者葉冠妤／台北17日電

勞動部昨公布最新無薪假數據，本期實施減班休息的事業單位2729家、1萬9484人，較上期增加261家事業單位、2844人，除了家數、人數雙雙創今年新高，也創今年單期以來增加人數最多，其中光住宿餐飲業新增1516人，就逾整體新增人數的半數。

勞動部條平司副司長王金蓉說，從無薪假的數據看來，這波本土疫情仍影響民眾實體消費意願，但隨著暑假來臨、疫情趨緩、邊境管制解除、國旅補助上路等，仍可樂觀預期民眾恢復消費，減班休息趨勢有待觀察。

本期住宿餐飲業實施無薪假的家數有320家、4668人。王金蓉指出，有接續通報的，也有受這波疫情影響近期才通報實施的，其中一家經營自助餐、餐廳的餐飲集團去年三級警戒曾減班休息，本期通報實施600多人，為期三個月。

藝術、娛樂及休閒服務業這次也新增223人，王金蓉表示，主要是一家全省連鎖的KTV在北部各分店加起來實施200多人，實施期間多為兩個月，且實施方式為減少工作時數，非減少工作天數。此外，製造業裡面的民生工業也增加了216人，原因在於有兩家團膳業者實施人數加起來就100多人。

疫情 邊境

上一則

跟進美國 台升息半碼 存款準備率調高1碼

下一則

旅館自主防疫者外出 須出示兩日內篩陰

延伸閱讀

台無薪假衝1.7萬人 今年新高住宿 餐飲業災情最慘重

台無薪假衝1.7萬人 今年新高住宿 餐飲業災情最慘重
觀光業「餓太久」 55億台幣國旅補助7月15日提前上路

觀光業「餓太久」 55億台幣國旅補助7月15日提前上路
疫情重傷消費 台經濟成長下修至3.91% 學者：保3都難

疫情重傷消費 台經濟成長下修至3.91% 學者：保3都難
振興經費345.6億拍板 估89.9萬人受惠

振興經費345.6億拍板 估89.9萬人受惠

熱門新聞

一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
國民黨主席朱立倫於美東6日下午造訪國務院與官員會談。華盛頓記者張文馨／攝影

想見的沒見到...朱立倫返台後挑戰才開始

2022-06-11 19:04

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法