全台無薪假逾1.9萬人 創今年新高

勞動部昨公布最新無薪假數據，本期實施減班休息的事業單位2729家、1萬9484人，較上期增加261家事業單位、2844人，除了家數、人數雙雙創今年新高，也創今年單期以來增加人數最多，其中光住宿餐飲業新增1516人，就逾整體新增人數的半數。

勞動部條平司副司長王金蓉說，從無薪假的數據看來，這波本土疫情 仍影響民眾實體消費意願，但隨著暑假來臨、疫情趨緩、邊境 管制解除、國旅補助上路等，仍可樂觀預期民眾恢復消費，減班休息趨勢有待觀察。

本期住宿餐飲業實施無薪假的家數有320家、4668人。王金蓉指出，有接續通報的，也有受這波疫情影響近期才通報實施的，其中一家經營自助餐、餐廳的餐飲集團去年三級警戒曾減班休息，本期通報實施600多人，為期三個月。

藝術、娛樂及休閒服務業這次也新增223人，王金蓉表示，主要是一家全省連鎖的KTV在北部各分店加起來實施200多人，實施期間多為兩個月，且實施方式為減少工作時數，非減少工作天數。此外，製造業裡面的民生工業也增加了216人，原因在於有兩家團膳業者實施人數加起來就100多人。