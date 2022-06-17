旅館自主防疫者外出 須出示兩日內篩陰

入境限額 旅客飽和 因應三加四入境檢疫新制，每周限額二點五萬人次，遭詬病沒有放寬，旅客已飽和。圖為入境旅客等待唾液PCR採檢。記者黃仲明／攝影【作者：黃仲明，日期：2022-06-17，數位典藏序號：20220616193957960】

入境旅客居檢日前改為「3+4」，但中央欠缺事先規畫，造成地方政府、業者及民眾極大困擾。指揮中心昨公布防疫 旅館管理指引修正重點，隔離者僅需在「自主防疫」期間，向業者出示兩天内快篩陰性證明及身分證明等文件後，即可於必要時出入防疫旅宿；若隔離者徹夜未歸，業者要在隔日上午通報地方政府。

指揮中心代理發言人羅一鈞表示，出示快篩陰性證明沒有限定方式，以手機圖片或拍照傳社群 軟體都可以，不需要向業者提出必要外出的佐證資料，也未要求業者進行管控；業者於房間內、大廳張貼文宣後，告知旅客即可。

至於「必要外出」，指揮中心公布以工作及採買生活必需品為主，或進行商務履約之上班、參訪、演講、開會才可外出，且要避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸，並全程佩戴口罩，維持社交距離 。

15日起，入境檢疫天數從「7+7」改為「3+4」，但每周限2.5萬人次入境，即每天僅有約3500人可「搶到名額」，航空業者反映旅客飽和，盼放寬人數限制。中央流行疫情指揮中心昨指出，將觀察新制第一周執行狀況，觀察確診人數以及醫療量能負荷，再與交通部討論是否再放寬。

由於後續暑假留學生返鄉潮，限額人數恐影響入境需求。交通部政次陳彥伯表示，6月13日起未來三周訂位情形未超過2萬5000人次，但發現部分航空公司訂位超過分配額度，民航局已協調業者轉請旅客遞延訂位，若超額，則暫時停止銷售。