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收治降到7000人以下 台灣疫情估下周趨緩

台灣新聞組╱台北17日電
近來台灣染疫兒童已有多起發現有MIS-C症狀，要不要讓孩子接種疫苗成為許多家長最大的難題。(記者黃仲裕／攝影)
近來台灣染疫兒童已有多起發現有MIS-C症狀，要不要讓孩子接種疫苗成為許多家長最大的難題。(記者黃仲裕／攝影)

台灣昨新增新冠肺炎6萬3170例本土案例、51例境外移入、168例死亡。指揮中心代理發言人羅一鈞表示，各縣市均無超過萬例的情形，整體趨勢明顯較上周少；過去一個月專責病房收治人數趨緩，全台收治人數從最高峰7588人下降至6626人，是過去兩周來首次降到7000人以下，「收治高峰看來已經過了」。

各縣市確診案例跌破萬例，本土確診前三名縣市，分別為台中市9523例、高雄市9316例、新北市7740例。羅一鈞表示，北部疫情明顯已降溫，中南部正要脫離高原期，推估下周會明顯趨緩。

行政院長蘇貞昌日前針對7月脫口罩、8月開放邊境一事指出已到最後關鍵時刻。邊境是否再放寬？疾管署長周志浩昨在行政院會表示，會視疫情演變、醫療量能斟酌放寬。

台大醫院小兒感染科醫師李秉穎指出，依他國經驗，一波疫情至少持續三個月，這波疫情從5月開始，至少要走到7月，但不排除拖到8月、9月才結束，屆時單日確診數可能在幾千至1、2萬例。

昨增373例中重症、168例死亡。死亡個案中有一例青少年，為17歲男性，有多重慢性疾病，染疫出現肺炎，因嚴重休克併心肺衰竭死亡。目前13至18歲青少年重症共6位，包括肺炎4例、心肌炎1例、MIS-C有1例；造成3例死亡。

另有三例兒童重症，其中兩例為兒童多系統炎症徵候群（MIS-C）；另一名八歲男童為腦炎，治療後病況皆穩定好轉。12歲以下兒童重症累計57例，包含17例死亡、腦炎20例、MIS-C1有2例，肺炎10例；17例死亡。

新光醫院日前收治一位20多歲男性，疑為首例成人多系統發炎症候群（MIS-A）個案。新光醫院感染科主任黃建賢表示，MIS-A與敗血症有諸多症狀重疊，但鑒於個案出現腸胃道症狀、持續高燒且休克、眼睛泛紅等症狀，偏向判定MIS-A。羅一鈞表示，MIS-A比MIS-C更罕見，據現有資料難以區分是MIS-A還是長新冠，將再確認。

今年初開始Omicron造成3861人死亡，若從2020年新冠病毒入侵累計至今，有4714人病歿，加計疫苗接種後死亡1495人，新冠疫情已奪走全台6209條寶貴生命。

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