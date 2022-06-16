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新聞評論／高壓指導式決策 指揮中心「指引」亂如麻

聯合報社論
指揮中心發言人莊人祥也確診，記者會仍照常舉行。（圖／指揮中心提供）
指揮中心發言人莊人祥也確診，記者會仍照常舉行。（圖／指揮中心提供）

陳時中確診後，指揮中心又有三名要角染疫。儘管陳時中聲稱「重大政策都已宣布」，意即各種部署都已妥貼；但從近日各界對入境隔離、旅遊限制及長照給藥、試劑造假等的質疑，顯示政府決策仍有太多矛盾與不合理讓人難以心服。指揮中心流於過度干預和規範，決策準確性及有效性卻堪虞。

台灣確診者已累計超過300萬人，死亡逾4000，疫情迄今仍看不到終點。正由於這波猛暴疫情，指揮中心決策種種脫離現實、欠缺考慮、偏袒徇私、蠻橫霸道的問題，逐漸被民眾看破手腳。最明顯的例子是，雙北早就主張「快篩陽即確診」，指揮中心卻為了面子拖到5月26日才實施，讓許多民眾的黃金醫療時機卡在PCR檢測，平白送了性命。

追根究柢，整個指揮中心的心態就是一種「指導式」決策，凡事都要發布「指引」，作鉅細靡遺的規範。這種高壓指導式的決策，讓中央擁有莫大的控制權，卻削弱了地方政府及醫療機構的自主應變彈性，更剝奪了民眾選擇的權利。兩年多來，醫護人力遭到中央壓榨，醫療物資遭到中央嚴格控管，就連民眾也變成像牢籠裡的動物。兩歲的恩恩發高燒時，其家長卻因嚴苛的隔離規範不敢出門將他送醫；試問：死硬教條不正是殺人元凶？

再看，台灣住宿型長照機構的確診數僅今年即高達三・八萬人，有六一六人死亡，死亡率為全國的十六倍多。去年國外長照機構染疫慘狀曝光，專家即呼籲政府必須做好準備；但長照長者的接種並未特別受到關注，許多人隨著照護人員染疫而淪為病毒的俘虜。更可議的是，政府對機構給藥的指引限制嚴苛，須有併發症風險者才給藥，致染疫者能獲得藥物治療者不到半數。直到最近，在外界抨擊下，給藥率才提升到八成多，但許多人已因苦等不到藥物而告別人世。衛福部的工作不就是為了救人，給藥指引卻有著「官本位」的苛吝。

昨天起，入境檢疫縮短為「3+4」，表面上看似放寬，實際上內容卻荒謬無理。例如，後四天的「自主管理」，指揮中心規定入境者可以外出購物或回辦公室工作，經地方政府批准者甚至可以返家探視；但他們卻不能在家過夜，仍須返回防疫旅館隔離。這樣「可進辦公室、不能回家」的規定，不嫌矛盾嗎？又目的何在？

同樣讓民眾困惑的，還有指揮中心對旅遊及入境的奇怪限制。例如，雖放寬入境檢疫期，卻又規定每周入境入數上限為3.5萬人。如此一來，有些急欲返國的人，會不會因適逢「額滿」被卡在某國機場，進退不得？事實上，最近台灣每天入境人數已接近3000人，每周約已逾兩萬。指揮中心要開放國境，卻又設下莫名所以的限額，到底目的何在？

指揮中心如此喜歡頒布各種「指引」，地方政府或民間機構也動不動就要求中央給出「指引」，正是台灣社會自主性被削弱的倒影。政府習慣於頤指氣使，於是事事設限，呼來喝去；而地方和民間也自甘受縛，彷彿沒有上級指引就不知自己該何去何從。如此自縛手腳的社會，民眾的自發性、自律能力及爆發力怎麼不受到壓抑？

兩年半的抗疫，蔡政府在大內宣中自嗨自滿，民眾則在生死煎熬中學會辨識真相。度過這些疫苗靠捐贈、試劑靠排隊、染疫靠自己的日子，人們至少看清了指揮中心各色冗長指引的假大空，這正是台灣淪為全球解封末段班的主因。指揮中心現在要做的是「去指引化」，只要提綱挈領，其餘留給民間自主吧！

長照 陳時中 疫情

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