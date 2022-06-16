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入境周限2.5萬人 台民眾難返鄉… 長榮：盼排除本國籍旅客

台灣新聞組／台北16日電
指揮中心鬆綁邊境管制，15日起旅客入境檢疫改為「3+4」，但每周限2.5萬人次，引爆「搶名額大戰」。（本報資料照片）
指揮中心鬆綁邊境管制，15日起旅客入境檢疫改為「3+4」，但每周限2.5萬人次，引爆「搶名額大戰」。（本報資料照片）

台灣邊境解封四政策15日上路，長榮航空總經理孫嘉明昨表示，交通部規範的每周2.5萬人的入境額度完全不夠用，希望該額度能排除本國人與外勞，以免國人回台權益受限。

入境檢疫天數於昨日開始縮短，航空公司反映訂票人數已超過入境人數管制總量每周2.5萬人，孫嘉明表示，這周才五天，返台訂位數就「爆了」，希望政府可以再放寬人數限制，或配額排除本國籍，至少「要讓國人回得來」，滿足國人返台心願。

對此交通部表示，初期放寬人數若不符合需求，一定會持續向指揮中心反映，民航局也已經將業者意見轉達給指揮中心，相信指揮中心會依據實際狀況和國內疫情及醫療量能滾動檢討。

華航昨天也表示，遵照民航局訂定的入境人數管制限額辦理，目前6月底前航班銷售已達配額上限，暫停機位銷售，並隨時關注訂位變化及因應調整；已訂妥機位並完成開票的旅客不受影響。

孫嘉明表示，指揮中心昨天開始放寬所有旅客入境檢疫從「7+7」改為「3+4」，初期以每周總量管制2.5萬人次為原則，放寬檢疫天數後，已經看到訂位系統訂位都超出額度，航空業者作業上真的很困難，相當擔心訂位的國人回不了國，2.5萬人的額度，所有航空公司一起分配，根本不夠用。

孫嘉明表示， 隨著各國相繼解封，長榮航、華航下月都有增班計畫，不過若維持每周2.5萬人的額度，就算增班也沒有用，因為根本沒有足夠額度入境，航空公司面臨要在「外商、外勞、本國人」選擇載誰的壓力。

航空公司希望在人數限制上夠排除本國人，另外，外勞也以專案申請是最恰當方式，不要納入總量管制中；否則航空公司在作業上也出現很大困難度，本國人回台的權益也受到排擠。

另外，今起開放的轉機業務，許多東南亞的航空公司經過這波疫情海嘯後都受重傷，在北美線的布局還無法恢復強大的競爭力，台灣這時候是發揮亞太轉機樞紐的最佳時機，轉機PCR入境證明也需要同步調整才能符合時代趨勢。　

疫情 長榮 東南亞

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