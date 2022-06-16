台入境3+4上路 自主防疫徹夜未歸 最高罰15萬

15日凌晨起，台灣入境檢疫縮短為「三加四」，儘管開放親友接送，但許多入境旅客仍搭乘防疫車隊，入住防疫旅館。（記者黃仲明／攝影）

邊境 檢疫措施「3+4」昨上路，共計4500名旅客入境，因檢疫新制規定模糊，引起不少爭議；例如後四天自主防疫 期間，住在防疫旅館 ，由誰把守門禁，若是徹夜不歸，有無罰則？指揮中心代發言人羅一鈞說，旅館業者需負起通報責任，經查屬實，外出未歸者最高罰台幣15萬元（約5052.9美元）。

指揮中心規定，三天居家檢疫及四天自主防疫以同一地點為原則，遭批無所適從。羅一鈞表示，如果自主防疫與居家檢疫為不同地點，檢疫者應向自主防疫所在地地方政府提出申請，經同意後簽具異動聲明書，始得變更地點，且地點更換以一次為限；至於申請單位依地方政府分工。

台北市副市長黃珊珊說，新制對地方政府造成很大困擾，尤其自主防疫沒有所謂管理問題，呼籲中央能給明確規範。新北市長侯友宜要求觀旅局協調制定相關辦法，有些細微末節若不是很明確，建議中央說清楚。

福泰飯店集團副總經理薛志民說，新制上路後，防疫旅館內可能同時有第四天快篩陰就能外出的人，但也有不能外出的學生、移工、漁工，在房間分配上或許要調整樓層；對於可外出者，旅館沒有管轄權，營運管理會增加麻煩，且若客人從外面感染後回到旅館，也潛藏危機。

旅館商業同業公會全國聯合會發言人鄭生昌表示，中央說後面的四天只要兩天快篩陰可以外出，但旅館不可能有這種能力，也不該負責確認，政策不明，造成民眾、業者、政府三輸的局面，還不如「7+0」來得乾脆。

也有防疫旅館業者表示，目前想到之後的管理方式是深夜時段勸導住客不要外出，入住時也要簽切結書。

對於四天自主防疫期間「門禁時間」，羅一鈞表示，入住防疫旅宿自主防疫期間，如發生外出未歸情事，將請防疫旅宿業者協助通報地方政府，由地方政府調查確認民眾有無違規，如有違反則依傳染病防治法第69條進行裁處，最高罰鍰15萬元。