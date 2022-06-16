台再攔26例BA.4、BA.5 新毒株風暴 恐釀機場內感染

親友接機擁抱 指揮中心15日開放親友接機，沈家祖孫二人分隔兩年多，沈小弟步出海關，看到阿嬤便開心上前擁抱。（記者黃仲明／攝影）

台灣昨新增6萬8939例本土病例，143例死亡個案，今年1月至今，累計304萬4248例本土病例。邊境 昨再檢出26例Omicron新亞型變異株BA.4及BA.5，指揮中心代理發言人羅一鈞表示，新亞型變異株具有較高傳染力及免疫逃脫特性，擔心在機場內造成傳染，邊境防疫 將上緊發條，並提高疫苗 接種率。除讓邊境人員、機場港口人員定期篩檢，並考慮邊境人員、防疫旅館等防疫人員接種第四劑疫苗。

羅一鈞表示，與上周新增病例數相較，本周呈現全國下降趨勢，但近期北部人流明顯回升，是否影響疫情下降，存在些微變數。此外，BA.4、BA.5主要來源國為美國、德國及西班牙，國內累計31例亞型變異株，包括七例BA.4、24例BA.5，確診者大都為輕症、無症狀。

昨新增392例中重症個案，其中包括首例青少年多系統炎症徵候群（MIS-C）個案，13歲小男生，無慢性病史，接種兩劑疫苗，5月3日確診，發燒兩天後康復，6月6日高燒且連燒四天，6月10日出現全身紅疹、結膜炎、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉、腹痛、頭痛、頭暈、胸悶及喘等症狀；6月11日急診就醫，抽血檢驗發炎指數升高，經評估為MIS-C，目前於一般病房休養。

昨另新增四例兒童中重症個案，其中兩例確診MIS-C，分別為五歲男童及十歲女童，皆無慢性病史、無接種疫苗，分別於5月初、5月中旬確診，確診後隔三至五周出現發燒、紅疹、紅眼症狀，經診斷為MIS-C，目前都收治於一般病房，血壓穩定，呼吸順暢。

目前全台累計11例MIS-C個案，一人為青少年，另十人為12歲以下幼童。12歲以下兒童重症共54例，造成17人死亡。

國健署前署長邱淑媞於臉書表示，日前二例40多歲男性於居家照護解除隔離後死亡，台灣可能已出現成人版MIS-A。羅一鈞昨於記者會回應，這兩名個案為MIS-A的機率不高，但也無法完全排除，目前尚未接獲MIS-A通報個案，需要時間來進行研判。

羅一鈞表示，參考國外臨床資料，MIS-A個案好發年齡為20多歲，男性占七成，從確診到MIS-A發病，平均28天，確診後三周以上才會出現MIS-A症狀，常見五大症狀為發燒、低血壓、心臟功能低下、呼吸困難或喘、腹瀉。

指揮官陳時中昨透露染疫狀況，連燒三天，昨已退燒，但仍咳嗽，咳起來骨頭痠痛，因有慢性病，已經服用默沙東口服抗病毒藥「莫納皮拉韋」。至於發言人莊人祥、醫福會執行長王必勝症狀好轉，仍在居家照護。