疫情2年半 台灣確診破300萬例 今年已逾3500人死亡

邊境管制15日起大幅鬆綁，除了入境檢疫改為「三加四」，旅客可在親友開車接送下，至檢疫旅館或是一人一屋住所，不再只限搭防疫計程車。(記者葉信菉／攝影)

昨天台灣新增6萬6119例本土新冠個案、285例中重症個案、123例死亡個案，疫情 迄今兩年半，台灣確診案例破300萬，其中本土病例為298萬9912例。這波本土疫情自1月以來，確診人數累計297萬5360例、中重症1萬727例，死亡3550例。

指揮中心染疫情況擴大，繼指揮官陳時中 確診後，社區防疫 組長（衛福部次長）薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥都在昨天確診。王必勝出現鼻塞、喉嚨痛等症狀，莊人祥則是喉嚨癢、咳嗽、發冷，薛瑞元則無症狀。

至於莊人祥、王必勝等人是否被陳時中傳染？疫情監測組組長周志浩表示，現在已經不做疫調，不鼓勵一定要找出是誰傳染給誰，趕快把防治工作做好，比較重要。

知情人士指出，今年本土疫情爆發後，衛福部內部公務員感染人數眾多，淪陷情況外界卻不得而知，整體公務員染疫比率至少達10%至15%，許多同事遭家人感染，也有人感染後又與家中小孩交叉感染，衛福部彷彿「疫情悶燒鍋」。

昨天新增確診個案分布縣市，仍以台中、高雄最多，台中市個案數破萬，達1萬210例，高雄市則有9625例。周志浩表示，整體疫情有下降趨勢，北部趨勢明顯往下走，中南部還處於高原期，預期下周疫情會往下走，東部也有類似往下趨勢。

今起旅客入境檢疫天數從「7+7」縮短為「3+4」，前三天為三天居家檢疫，後續為四天自主防疫，但相關規定漏洞、矛盾不少，不只防疫旅館業者、民眾抱怨連連；針對後四天自主防疫期間是否有「門禁時間」？副指揮官陳宗彥也沒給答案，僅強調，自主防疫的原則是非必要不得外出，對於何時需回到檢疫場所，陳則未回應。

陳宗彥表示，雖然檢疫天數放寬，但是仍透過「登機前檢附48小時PCR檢驗證明」、「入境先做深喉唾液PCR採檢」等兩大關卡嚴格把關。