新聞評論／超額死亡＋超額遷出 人口政策怎麼了

內政部公布5月份人口統計，新生兒僅9442人，死亡人口卻達1萬7000多人，兩者差距將近8000，創史上新高。台灣人口「老化」及「少子化」已存在多年，而近期「生不如死」現象不僅急劇惡化，還新增兩個「超額」迷霧。這兩大迷霧，一是「超額死亡」，一是「超額遷出」。兩者多少都與新冠疫情 有關，其深層原因仍有待探究，究竟人口政策出了什麼問題？

先談「超額死亡」。這有幾個不同的觀察指標：第一，以歷年死亡人數觀察，近十年台灣年死亡數皆在16、17萬之間；但去年死亡數驟升為18.3萬人，較2020年增加了1萬多人，極不尋常。第二，以今年前五個月與前兩年同期比，今年死亡數為8.1萬，去年為7.7萬，前年為7.4萬，顯示今年前五月超額死亡在4000到6000之間。第三，就五月單月與前兩年比，今年5月死亡數1.7萬，去年1.5萬，前年1.3萬，扣除染疫亡的1300多人，仍有不少超額死亡。

大疫之年，全球都得面對身家和健康的極度挑戰，台灣也不例外。但台灣自詡為「防疫 模範生」，前兩年政府公布的確診數及死亡數都甚低，完全不足以解釋人口超額死亡的問題。其間，是否有刻意的隱匿，外界只能存疑。這不僅事關人口的增減，更關係到政府施政的誠信，無論如何不能敷衍了事。

尤其可議的是，去年的確診死亡統計，是將「全死因」納入統計；但今年蔡政府卻增加「六大排除原則」，將某些確診案例排除，似有刻意抑低確診死亡之嫌。截至本月7日為止，各機關總計通報了3123件死亡案例，卻有603例遭到排除，比率高達近兩成。嚴肅地說，這種作法並不會讓死亡數變得「好看」，卻會使政府的可信度大大減損。一個連人民死因都要動手腳的政府，會值得尊重嗎？

再談「超額遷出」。台灣人口一方面因「生不如死」，使人口的「自然增加」淪為負數；另一方面，台灣人口又因「出大於入」，使人口的「社會增加」也呈現負數。以五月的統計看，遷入人口是8.2萬，遷出人口是9.3萬，兩者差距高達1萬多人，這也是極令人不解的現象。台灣因為少子化的關係，已連續17個月「生不如死」；然而，台灣人口遷出大於移入，則已持續了28個月。這片「超額遷出」迷霧，比「超額死亡」還更懸疑。

台灣人口的最高峰，是在2019年的2360萬人，但迄今僅兩年多，總人口竟減少近41萬人。扣除不婚不生或超額死亡，主要因素就是民眾遷居海外，且就發生在新冠疫情盛行的兩年多。如果台灣真如蔡政府自誇的「防疫模範」、「全世界最安全和自由的地方」、「20年來經濟最好」，為什麼有那麼多國人選擇離開？更惡劣的是，許多國民兩年多來因為跨境防疫隔離限制嚴苛，而難以返國，蔡政府竟不分青紅皂白將兩年未歸者「除籍」。如此一來，這些人的許多公民權益也同時遭到剝削。一個對待百姓如此苛刻而無珍惜的政府，怎麼留得住人？

蔡政府上台後，對人口老化及少子化開出許多支票 ，如今看來，情況是日益惡化，而未見改善。最近台北市人口跌破250萬人，必須刪減一名副市長及兩席議員；彰化則是跌破125萬人，使其升格為直轄市的美夢破碎。台灣目前人口僅2319萬人，依此趨勢，可能幾個月內就會跌破人們長期記憶的2300萬底線，這將為蔡英文執政留下一頁赤字。