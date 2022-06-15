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住宿機構染疫致死率2% 一般民眾13倍

台灣新聞組╱台北15日電
指揮中心首度公布台灣住宿機構的染疫及死亡通報，總計已有逾3萬名的住民確診，專家建議應對機構住民定期篩檢。(記者侯永全／攝影)
指揮中心首度公布台灣住宿機構的染疫及死亡通報，總計已有逾3萬名的住民確診，專家建議應對機構住民定期篩檢。(記者侯永全／攝影)

指揮中心昨首度公布住宿式機構住民染疫死亡通報狀況，共3萬420名住民染疫，造成616人死亡，機構住民染疫致死率約2%，遠高於整體致死率0.15%；專家提醒，長照機構染疫可能不止一波，政府應重視機構防疫，加速確診、加速給藥，避免死亡數再增。

截至今年6月12日為止，包含長照、護理之家、精神照護、社福、兒少身障老人住宿機構等確診工作人員為7972人，確診住民3萬420人。衛福部社家署署長簡慧娟表示，從4月起，機構中重症送醫人數為2665人，確診個案送醫後死亡人數，自4月1日至6月12日共616人，其中6月1日至昨就新增264人死亡。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松解析數據，若自疫情以來，全台逾298萬例本土個案，其中4388例死亡，染疫死亡率為0.15%；住宿機構住民3萬420人確診，死亡616人，染疫死亡率為2%，約為一般民眾的13倍。

台大醫院急診部臨床教授李建璋指出，長照機構等住民多患有中風等慢性病，言語表達有困難，現在問題已不是給藥延遲而是診斷延遲。為避免長照機構等住民染疫，最好是每隔二至三天就進行全體PCR採檢，找出無症狀確診者立即投藥，降低長照機構住民的死亡率。

另外，繼衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等內閣閣員確診後，陸委會主委邱太三、桃園市長鄭文燦昨也都宣布確診，兩人都是自覺有症狀、快篩陽性後透過通訊診療判定為確診，邱、鄭兩人都表示居家照護期間，仍會透過電話、視訊方式工作。

世界衛生組織5月指出，應採用「超額死亡」作為反映新冠疫情真相的指標，國民黨文傳會副主委何志勇昨指出，台灣今年5月的超額死亡人數就達2305人，預估今年超額死亡數可能高達1萬7840人，呼籲陳時中應公布「因確診而死亡」及「有確診而死亡」數字。陳時中先前曾對以超額死亡討論疫情死亡一事表示不以為然。

長照 陳時中 疫情

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