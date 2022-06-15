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入境台灣檢疫3+4沒指引 業者民眾叫苦

記者李光儀、甘芝萁／台北15日電

今天起入境台灣居隔改為「3+4」，但「以同一檢疫地點完成3+4為原則」引爆各方批評，因沒訂定詳細指引，防疫旅館業者已經出現「上有政策，下有對策」情況。業者表示，鑒於管理上的方便，傾向只要住滿七天八夜的旅客，還是會在入住前就要求他們不能外出，否則就不能入住。欲返台民眾批評中央政策沒彈性，不知民間疾苦。

有返台的民眾發現，透過防疫旅館訂房系統，如果只選擇五晚，系統就不給選項，直接跳出來選擇八晚，民眾批評中央政策沒有彈性，若商務客只來台五天怎麼辦？業者也批評，中央這項政策根本沒有促進經濟及社會活動與國際的必要交流，商務客依舊不會選在此時入境台灣。

有防疫旅館表示，政府「政策不明確」，不是第一次，因為如果公布的規定配套很完整，「出狀況責任在政府」；講得不清不楚，讓業者且戰且走，可讓政府免去責任；每次政策變更，業者就大傷腦筋。

業者指出，最大問題是外出規定，政府只說「必要時可以外出」，但到底什麼是「必要」？有沒有限定外出時間？住客入住時間都不一樣，櫃台人員如何記住哪些人住滿三天、可以外出？實務上難管理。

還有業者說，民眾如果第四天後回家住，到第八天回原防疫旅館退房、索取發票，可能也管不到，凸顯指揮中心要求入境者不能變更檢疫點的荒謬可笑。

防疫 旅館

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