指揮中心：BA.4、BA.5病毒遲早進入社區

因Omicron BA.4、BA.5等新亞型已在台現跡，專家擔心邊境 檢疫鬆綁後，恐衝擊本土疫情 。指揮中心醫療應變副組長羅一鈞表示，BA.4、BA.5病毒遲早會進入社區，目前推估數月後可能造成下一波疫情，希望民眾落實篩檢和自主防疫；再者為延緩變異株進入社區，無法放掉邊境管制、不實施任何檢疫措施。

哈佛大學流行病學博士、台大醫院急診部臨床教授李建璋說，依新冠病毒特色，每年幾乎都有2至3輪的變異情形，因此往後不見得只有BA.4、BA.5，可能還會出現更多的變異株，因此，每年施打追加劑疫苗 ，將可能成為常態及每年例行工作。

李建璋說，隨著新變異株BA.4、BA.5出現，將翻轉群體免疫、無敵星星的概念，並可能都要進行修正。主因是目前無敵星星概念是針對BA.1、BA.2，但如果BA.4、BA.5產生足夠的變異，還是會導致已染疫的民眾重複感染，另原先估計若全人口中3成民眾染疫後，可以形成群體免疫，但變異株一直快速變異，且幾乎是全新病毒時，每個人都在不停感染新病毒，群體免疫效果也就會消失。

李建璋表示，因應11、12月疫情，指揮中心一定要備妥足夠口服抗病毒藥物，且逐步放寬適應症，如第一線染疫醫護人員及防疫官員，或從國外回來未打滿3劑疫苗的感染者等，這類一般風險族群，應有條件開放以部分負擔取得抗病毒藥物，及時降低病毒複製、減少病毒量。