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Omicron BA.4、BA.5在台現跡 指揮中心：遲早進入社區

台灣新聞組／台北15日電
圖為旅客入境時，領取居隔期間使用的快篩試劑。（記者黃仲明／攝影）
圖為旅客入境時，領取居隔期間使用的快篩試劑。（記者黃仲明／攝影）

Omicron BA.4、BA.5等新亞型已在台現跡，專家擔心邊境檢疫鬆綁後，恐衝擊本土疫情。指揮中心醫療應變副組長羅一鈞表示，BA.4、BA.5病毒遲早會進入社區，目前推估數月後可能造成下一波疫情，希望民眾落實篩檢和自主防疫；再者為延緩變異株進入社區，無法放掉邊境管制、不實施任何檢疫措施。

指揮中心日前縮短邊境檢疫期為「3+4」。台灣專家表示，隨著國門開放，國際交流頻繁，當檢疫期進一步放寬為「0+7」時，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5勢必進入社區，而目前台灣新冠疫情正處在高原期，六至七月會趨緩至平原期，一旦此波染疫者保護力約於3個月後降低，下波疫情再起時間，約會落在今年11至12月間，「這是很合理的事情」。

哈佛大學流行病學博士、台大醫院急診部臨床教授李建璋說，依新冠病毒特色，每年幾乎都有二至三輪的變異情形，因此往後不見得只有BA.4、BA.5，可能還會出現更多的變異株，因此，每年施打追加劑疫苗，將可能成為常態及每年例行工作。

李建璋說，隨著新變異株BA.4、BA.5出現，將翻轉群體免疫、無敵星星的概念，並可能都要進行修正。主因是目前無敵星星概念是針對BA.1、BA.2，但如果BA.4、BA.5產生足夠的變異，還是會導致已染疫的民眾重複感染，另原先估計若全人口中3成民眾染疫後，可以形成群體免疫，但變異株一直快速變異，且幾乎是全新病毒時，每個人都在不停感染新病毒，群體免疫效果也就會消失。

疫情 邊境 Omicron

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