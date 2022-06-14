台新增本土6.6萬確診 台中破萬最多 周志浩：整體下降
台14日新增本土個案6萬6119例、境外移入個案70例；確診個案中新增123例死亡。個案分布仍以台中、高雄最多，其中台中市個案數破萬，新增1萬210例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，較假日數目多一些，但仍比起之前周一的人數少，整體疫情有下降趨勢。
14日新增6萬6119例本土病例，3萬2025例男性，3萬4070例女性，24例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為台中市(10210例)，高雄市(9625例)，新北市(7857例)，台南市(6288例)，彰化縣(5239例)，桃園市(4898例)，台北市(4195例)，屏東縣(3249例)，雲林縣(1861例)，苗栗縣(1681例)，南投縣(1650例)，新竹縣(1609例)，嘉義縣(1418例)，宜蘭縣(1295例)，新竹市(1155例)，花蓮縣(962例)，嘉義市(912例)，基隆市(832例)，台東縣(787例)，澎湖縣(250例)，金門縣(126例)，連江縣(20例)。
14日新增123例本土病例死亡個案，為62例男性、61例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、119例具慢性病史、79例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月12日，死亡日期介於5月21日至6月12日。
14日新增70例境外移入個案中，44例男性，26例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國(8例)，泰國、德國、越南及西班牙(各1例)，餘58例感染國家調查中。入境日介於今年6月9日至6月13日。
指揮中心統計，截至目前台累計300萬3501例確診，分別為1萬3535例境外移入、298萬9912例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計4403例死亡病例，其中4388例本土，個案居住縣市分布為新北市1375例、台北市773例、桃園市324例、台中市318例、高雄市308例、台南市214例、彰化縣169例、基隆市138例、屏東縣134例、宜蘭縣97例、南投縣82例、雲林縣74例、花蓮縣72例、新竹縣60例、嘉義縣59例、台東縣56例、苗栗縣51例、嘉義市45例、新竹市27例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。
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