入境3+4新制「可外出卻不可回家」 柯文哲轟白癡政策

台北市長柯文哲。（本報資料照片）

入境檢疫「3+4」新制15日上路，民眾可選擇入住防疫 旅宿或一人一戶於自宅或親友住所，完成三天居家檢疫及四天自主防疫；指揮中心強調應以同一檢疫地點為原則，讓不少民眾抱怨玩文字遊戲，一樣仍須在防疫旅宿隔離七天。對此，台北市長柯文哲 13日在議會總質詢上批評，「又一個白癡政策」，政策應該簡政、輕稅，不該搞一個難執行的政策。

柯文哲昨赴議會進行市政總質詢，國民黨北市議員王鴻薇提到，入境檢疫隔離將從7+7放寬為3+4，防疫旅館 需要住滿8天住好住滿，無法一人一戶的民眾還是必須入住防疫旅館，且後面4天可以去上班、上課、去所有場所，但不能回家，並問柯文哲對3+4新制看法。

對此，柯文哲先是說，「不要再問我了，上次就說這種白癡的政策，現在又來了一個」。柯文哲認為，3+4新制執行上很困難，「同一個旅館有的人前三天不能外出、有的後四天不行，管理上很困難」，政策原則是簡政、輕稅，搞一個政策難以執行。

柯文哲還說，常常下命令的人也知道執行不會徹底，「這大概就是華人文化圈的特色，法律都是參考用的」，下命令也都知道很難執行，但接到命令後只覺得不要鬧上媒體、沒人被抓到就沒事，「這就是上下交相賊」。

指揮中心發言人莊人祥表示，前三天居家檢疫及後四天自主防疫可在不同地點，例如前三天於防疫旅館居家檢疫，後四天回家完成後續自主防疫，但必須獲得自主防疫所在地的縣市政府同意，符合一人一戶才能移地檢疫。他說，填寫入境檢疫系統時，如後四天要更換地點，應是向民政單位提出申請，這部分將在入境檢疫通知書上敘明。

外界質疑，為何後四天自主防疫也須一人一戶？不能比照國內「居家隔離」，與家人同住？莊人祥解釋，國內流行病毒株相同，一人染疫，同住家人染疫可能性大；入境者可能來自不同流行株地區，為保護國內社區，需採取較嚴格的「一人一戶」措施。