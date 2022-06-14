救國旅有望取消「3劑令」 台灣業者急催

國旅團三劑令限制有望解除。（本報資料照片）

指揮中心4月間祭出健身 房、國旅組團等「三劑令」，隨著各項防疫措施逐漸鬆綁，健身房已於5月27日解禁，旅行業者也爭取解除民眾打滿三劑才能參加國旅團的限制。交通部觀光 局副局長周延彰昨說，相關方案已送交通部，待核定後送指揮中心同意，就會公布放寬時間。

有旅遊業者預估，三劑令取消後至少可回復二至三成業績。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則說，7月中會有觀光振興方案，需要提前給業者緩衝、安排行程、訂交通食宿的準備時間，加上疫情要招攬顧客需有更長的彈性空間，希望三劑令趕快取消，業者才可爭取暑假旅遊商機。

中華民國 旅行公會理事長蕭博仁說，當初指揮中心突襲下了三劑令，指揮官陳時中有致電抱歉，指政策想得不夠周延，但「不夠周延就要事後補救」，直到現在禁令都沒解除，應趕快取消，對提升暑假國旅才有幫助。

至於入境檢疫15日起將調整為「3+4」，但有業者認為應「0+7」、全面開放對觀光才有幫助，交通部長王國材昨說，從「7+7」到「3+4」已是放寬，希望觀光業不用太急，建議眼前先用振興預算，規畫一些好的遊程跟服務，一切都準備好再開放。