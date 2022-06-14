我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

救國旅有望取消「3劑令」 台灣業者急催

記者彭宣雅、邱瑞杰／台北14日電
國旅團三劑令限制有望解除。（本報資料照片）
國旅團三劑令限制有望解除。（本報資料照片）

指揮中心4月間祭出健身房、國旅組團等「三劑令」，隨著各項防疫措施逐漸鬆綁，健身房已於5月27日解禁，旅行業者也爭取解除民眾打滿三劑才能參加國旅團的限制。交通部觀光局副局長周延彰昨說，相關方案已送交通部，待核定後送指揮中心同意，就會公布放寬時間。

有旅遊業者預估，三劑令取消後至少可回復二至三成業績。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則說，7月中會有觀光振興方案，需要提前給業者緩衝、安排行程、訂交通食宿的準備時間，加上疫情要招攬顧客需有更長的彈性空間，希望三劑令趕快取消，業者才可爭取暑假旅遊商機。

中華民國旅行公會理事長蕭博仁說，當初指揮中心突襲下了三劑令，指揮官陳時中有致電抱歉，指政策想得不夠周延，但「不夠周延就要事後補救」，直到現在禁令都沒解除，應趕快取消，對提升暑假國旅才有幫助。

至於入境檢疫15日起將調整為「3+4」，但有業者認為應「0+7」、全面開放對觀光才有幫助，交通部長王國材昨說，從「7+7」到「3+4」已是放寬，希望觀光業不用太急，建議眼前先用振興預算，規畫一些好的遊程跟服務，一切都準備好再開放。

觀光 健身 中華民國

上一則

台購美105砲 明雯代理、黑熊遊說過程離奇

下一則

抖抖機3倍甩脂？業者廣告不實挨罰5萬元

延伸閱讀

阿罕布拉市前市長之女 沈佩鴻克服疫情獲哈佛法學博士

阿罕布拉市前市長之女 沈佩鴻克服疫情獲哈佛法學博士
台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4
觀光業「餓太久」 55億台幣國旅補助7月15日提前上路

觀光業「餓太久」 55億台幣國旅補助7月15日提前上路
暑假出遊 謹防航班取消與天價旅費

暑假出遊 謹防航班取消與天價旅費

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮