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保護高風險族群 照護機構住民1周篩2次 快篩陽就投藥

台灣新聞組／台北14日電
台灣住宿機構住民每周快篩2次，保護高風險族群。圖為長照機構住民示意圖。（本報資料照片）
台灣住宿機構住民每周快篩2次，保護高風險族群。圖為長照機構住民示意圖。（本報資料照片）

疫情嚴峻，指揮中心統計已有1474家住宿型機構住民28048人、工作人員7445人確診，由於機構住民大都為重症高風險族群，指揮中心副指揮官陳宗彥昨天宣布，6月中旬到7月底提供住宿型機構公費快篩試劑，住民一周快篩兩次，陽性就透過視訊看診立即投藥。

陳宗彥表示，指揮中心已與地方社政、衛政單位開會議定這項防疫措施，任何機構住民只要出現症狀就要快篩，沒有症狀也需一周篩兩次，6月中旬起由政府提供公費快篩。至於2至18歲住民，則是每周快篩一次，未滿2歲幼兒雖可免篩，有症狀需做PCR採檢。

「看似作法明快，實際上公費快篩試劑給得晚又給得少。」前疾管局局長蘇益仁表示，本土疫情爆發時就該這樣做，但當時快篩試劑大缺貨，現在備量充裕卻還是七天給兩劑，容易有漏網之魚，實在搞不懂國家防疫政策重點是什麼？

蘇益仁說，養護機構住民應該是防疫政策上最應優先照顧的族群，如果在5月初就徹底落實「機構住民快篩陽性即給藥」，應該就不會有這麼多的死亡個案。

他還表示，許多中重症、死亡個案均為養護機構住民，如果政府提早發送足夠公費快篩至各家養護機構，讓所有住民兩天快篩一次、陽性就投藥，相信能大幅降低死亡人數。

蘇益仁表示，國內約有數萬名養護住民，就算兩天做一次快篩、公費支付，也不用花多少錢，「原本以為早就實施了」，沒想到現在才動起來，就是慢了好幾拍。他認為，過去一、兩個月來，指揮中心對住宿型長照機構住民一再發布利多，但實際成效極為有限。

蘇益仁舉例，指揮中心5月8日宣布，住宿型長照機構確診者密切接觸者「快篩陽」即投藥，以降低「高齡染疫者」中重症風險，但當時快篩試劑根本不夠用，只能說「口惠而實不至」。行政院在5月26日宣布長照機構住民每人三劑快篩試劑，但根本不敷使用，應兩天快篩一次，染疫住民才能在尚未出現症狀時就接受抗病毒藥物治療，大幅降低重症及死亡風險。

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