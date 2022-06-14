黑白集／沒公衛背景 「西瓜」也能當指揮官

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（本報資料照片）

疫情 指揮官陳時中 確診，由副指揮官陳宗彥暫代。以副代正，看似順理成章；但在疫情高峰，未來七天要由一名不具醫學 、公衛背景的政客擔任指揮官，仍讓人捏把冷汗。

指揮中心高層中，包括陳時中、張上淳、莊人祥、羅一鈞等，都是醫學相關或公衛體系出身。儘管他們的表現褒貶不一，至少有一定專業背景，不會太離譜。陳宗彥的專長是都市計畫，一路走來，就是民進黨派系、地方政治人物，與公衛沾不上邊。

陳宗彥出任副指揮官，職司跨部會協調，其實就是扮演「政治指導」。回顧他在疫情中的表現，去年他曾負責「上午場」記者會，主要任務就是「打假訊息」，一再威脅民眾「假訊息罰台幣300萬」。媒體問大陸疫苗接種認證問題，他竟回嗆「大陸是哪個國家」，政治味火辣。

政治語言一流，但論防疫專業，陳宗彥不免露餡。確診死亡應否24小時內火化，陳時中稱無此規定，但「破口」即發生在陳宗彥身上。他曾在記者會上表示，必須在24小時內火化，結果引發後續的「火化之亂」。

「提名西瓜都能當選」，是用來形容選舉鐵票區的忠順度。陳宗彥當代理指揮官，似乎也嗅得出類似氣味。這項安排，蔡政府是要證明「指揮官不難當」，或是為裁撤指揮中心做準備以利陳時中參選，令人充滿遐想。（轉載自聯合報）