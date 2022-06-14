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傳播力增3成 BA.4、BA.5首侵台 機場攔截5例

記者楊雅棠、鄒尚謙、邱宜君／台北14日電
機場嚴把關 台灣13日首度篩檢出BA.4、BA.5新亞型變異株，共一女四男，均為機場入境旅客，圖非當事人。（記者黃仲明／攝影）
機場嚴把關 台灣13日首度篩檢出BA.4、BA.5新亞型變異株，共一女四男，均為機場入境旅客，圖非當事人。（記者黃仲明／攝影）

歐美受Omicron變異株的新亞型BA.4及BA.5影響，疫情再起，有專家預測BA.5將成為全球新冠主流病毒株。台灣昨天首度驗出BA.4及BA.5，共有五例，皆為機場入境攔截個案，指揮中心安排相關接觸者採檢，尚無擴散情形。專家疾呼應在秋冬前接種第四劑，以防疫情捲土重來。

社區若流行 二次感染機率大增

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，相較於BA.1、BA.2，新亞型BA.4、BA.5的傳播力約增加二成至三成，且具有很強的傳染力跟免疫逃脫，一旦進入社區傳播開來就會造成社區流行，可能提高民眾二次感染風險。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如說，「台灣檢測到BA.4和BA.5一點都不意外」，這仍屬於Omicron變異株，預期台灣年底疫情可能會再起，但規模不會像現在這麼大，無須過於擔心。

施信如表示，原本疫苗多針對原始株設計，碰上具免疫逃脫的Omicron變異株，抗體濃度降了七至十二倍，但對防重症、死亡效果仍不錯。次世代莫德納疫苗針對原始株和Omicron變異株設計，BA.4、BA.5仍屬於Omicron變異株，效果肯定較原本的好。

中國附醫副院長黃高彬表示，之前台灣嚴守邊境，BA.1和BA.2依舊在國內造成大流行，而BA.4和BA.5的毒性並未較高，只要監控重症和死亡的人數，不須過於恐慌，應學習「和病毒共存」。

全台確診人數 占人口12%

昨天本土個案新增4萬5081例，109例死亡、中重症378例，新增個案為一個多月來新低。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，恐因前一天為周日關係，確診、死亡人數都較少，但疫情仍呈現北部降溫、中南部高原期的趨勢。目前確診人數占人口比率12.44%，六都感染率以新北最高，超過一成八，其次為桃園市近一成六。

新亞型變種 40多國檢出

機場攔截五例BA.4、BA.5變異株為四男一女，年齡分布為30至60多歲，BA.4為智利入境的女性，BA.5二例來自美國、一例來自土耳其、一例來自波蘭，均為男性。

Omicron新亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月於南非被發現，社區傳播能力超強，以致4至5月南非又掀起第五波疫情。

WHO於6月8日發布的資料指出，已有40多個國家檢出BA.4及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加，包括葡萄牙、英國、紐西蘭、新加坡、南韓、日本、香港都有出現案例。

研究顯示，BA.4及BA.5傳染力雖高，但致重症機率無明顯較高。

逾40國驗出BA.4、BA.5 台灣首現蹤 製表／醫藥組
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