黑心篩劑CT線出不來 陸劣品混充美貨撈上億

高雄市採購美國知名品牌富樂快篩出包，檢調13日搜索查扣問題快篩劑，懷疑是大陸黑心貨混充。(圖：調查局提供)

高雄市政府及台中等地採購美國知名品牌富樂快篩出包，新竹地檢署昨指揮調查局5路搜索供貨商大鑫資訊、關係企業高鑫及存放快篩的倉儲，查扣45萬支劣質快篩劑；檢調查出，進口商新北市「大鑫資訊」公司涉嫌以大陸進口「艾康生物技術」公司生產製造的劣質快篩魚目混珠，初估不法獲利高達1億多元(台幣，下同，約335萬7789美元)。

檢調13日搜索大鑫公司，約談負責人朱壽暉、朱妻王淑娟、大鑫執行長黃南競及公司財務5人，將依詐欺 等罪移送。高雄市富樂快篩出包，清查同批號快篩約10萬劑，但檢調深入追查發現情況更嚴重，衛福部食藥署5月10日核准大鑫專案輸入已獲FDA緊急授權使用、美國製造的富樂快篩，大鑫就開始對外販售。

調查局說，大鑫取得不少公務機關快篩標案，包括國防部 軍醫局、台北市消防局、台中市衛生局及民政局、高雄市衛生局、新竹縣竹北市公所及部分學校共10餘件，事後屢傳出大鑫賣出的快篩，出現無法呈現T線（測試線）或C線（品管線）。

檢調查出，黃南競等人取得快篩專案輸入許可後，向中國大陸杭州艾康生物技術下單購買劣質快篩空運來台，再將產地不實竄改為美國「USA」。據了解，大鑫藉此每劑快篩利潤 暴增5倍，來台每劑20元，1個月內大鑫進口近237萬劑劣質快篩，不法獲利驚人。

據了解，原廠富樂快篩在台代理商為醫優科技，日前桃園警方查獲1名林姓男子透過網路販售仿冒富樂快篩，檢調接手偵辦後，大鑫出貨的公家機關中有單位也發現大鑫販售的富樂快篩與正品不同，向醫優查證後交檢調蒐證，昨天發動搜索，在大鑫存放快篩的來旺倉儲，查扣超過1400箱共45萬支劣質快篩。