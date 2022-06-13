台新確診跌至4.5萬 指揮中心：中南部仍在高原期

記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎本土疫情 大幅下降，13日本土個案跌至4萬5081例、境外移入個案29例，另有死亡個案109例。疫情監測組組長周志浩表示，可能因為前一天為周日的關係，整體數據較少，疫情依舊呈現北部降溫、中南部在高原期的趨勢。

今日新增4萬5081例本土病例，為2萬1513例男性、2萬3557例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市(7,184例)、台中市(6,694例)、新北市(5,470例)、桃園市(3,971例)、台南市(3,969例)、彰化縣(3,545例)、台北市(3,099例)、屏東縣(1,924例)、新竹縣(1,160例)、苗栗縣(1,140例)、雲林縣(1,034例)、南投縣(1,021例)、嘉義縣(849例)、新竹市(792例)、宜蘭縣(723例)、花蓮縣(674例)、基隆市(535例)、嘉義市(518例)、台東縣(471例)、澎湖縣(199例)、金門縣(97例)、連江縣(12例)。

（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為61例男性、48例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、105例具慢性病史、66例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今年5月4日至6月9日，死亡日期介於5月19日至6月10日。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為20例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南 (3例)、土耳其及德國(各2例)移入，另22例感染國家調查中。入境日介於今年6月11日至6月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計293萬7363例確診，分別為1萬3465例境外移入、292萬3844例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計4280例死亡病例，其中4,265例本土，個案居住縣市分布為新北市1,360例、台北市760例、桃園市317例、台中市304例、高雄市289例、台南市198例、彰化縣161例、基隆市136例、屏東縣128例、宜蘭縣95例、雲林縣73例、花蓮縣71例、南投縣70例、新竹縣60例、台東縣56例、嘉義縣55例、苗栗縣51例、嘉義市42例、新竹市27例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。