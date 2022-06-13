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新北譯文漏關鍵一句話 恩恩爸：為何跟其他縣市不一樣

記者翁至成／新北13日電
恩恩爸13日聽完錄音檔受訪，表示確實有譯文內沒有的「沒辦法派車，要通知1922」這句話。（記者翁至成／攝影）
恩恩爸13日聽完錄音檔受訪，表示確實有譯文內沒有的「沒辦法派車，要通知1922」這句話。（記者翁至成／攝影）

新北市中和幼童「恩恩」4月中旬染疫，卻疑似因為延誤送醫而錯過搶救時機身亡。為了確認新北市提供的通話譯文內沒有的「沒辦法派車，要通知1922」一句話，恩恩爸今天二度現身新北市消防局聽119報案錄音檔，他納悶為什麼新北市派遣流程跟其他縣市不一樣，不是直接派車？新北消防局回應，完全依照中央指引。

恩恩爸今天上午兩小時聽完錄音檔，於中午12點跟律師一同現身，他表示確實有「沒辦法派車，要通知1922」這句話，但消防局說不影響派遣流程，因為新北119就算獲報生命危急，還是要轉告衛生局等相關單位，才會派車。

恩恩爸表示，經資料查證，4月14日報案當時，其他縣市若聽到「昏迷、意識不清」等關鍵字，消防局都是直接出車，119內部會持續聯繫衛生局、醫院，待119接觸到病患，也差不多聯繫到收治醫院。

恩恩爸提出質疑，新北市卻不是這樣，不管意識昏迷，都是要等到衛生局出車，跟其他縣市不一樣，不是119內部同步聯繫，這是很明確的事實。

對此，新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松回應，當時4月新北市獲報危急個案，是通知衛生單位聯繫醫院，強調「對其他縣市的做法不了解，但新北市是依照中央指引」。

新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松說，新北市當時4月的派遣等流程，完全依照中...
新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松說，新北市當時4月的派遣等流程，完全依照中央指引。（記者翁至成／攝影）

針對日前有張姓網友爆料稱，新北消防局在恩恩爸參觀勤指中心時，119內部假報案「演戲、模擬」，恩恩爸表示，今天一上樓，李主任有向他說不好意思，沒有說明模擬很抱歉。

有媒體追問，針對模擬、假報案的看法，恩恩爸說，這些都不是我講的，也跟我沒有關係，我當下只是想要聽錄音檔，聽完後覺得119錄音很清楚，特別澄清一下，沒有其他意思。

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