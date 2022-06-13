染疫後返工風險高 人手不足「醫護都在忍」

指揮中心發言人莊人祥表示，重複感染個案是否症狀更嚴重，目前尚無精準的疫調統計資料可供參考。（本報資料照片）

疫情 嚴峻，醫護人力緊繃，許多染疫醫護人員在隔離採陰後，立刻上工，身心疲憊，且沒辦法定期回診追蹤病況，恐怕造成二次感染，甚至三次感染。護理師護士公會全聯會理事長高靖秋說，「現在醫護人員都在忍」，希望不要硬撐，否則自己可能先倒下了。

「醫護人員確實可能二次感染。」高靖秋說，醫療現場人力吃緊，加上眾多醫護人員染疫，人手不足，大多數醫護人員隔離結束，採陰就自發性返回職場，即使身體狀況不佳，也只能撐下去。醫院應善待員工，提供醫療服務，衛福部所提供的資源及補助，要盡速下放給基層醫護。

針對指揮中心「確診三個月內有無敵星星」說法，台北市立聯合醫院整合醫學 專科醫師姜冠宇指出，Omicron變異株免疫逃脫力強，「確診一個月後就可能再度染疫」；尤其年長或免疫低下者因身體記憶免疫力弱，容易再度感染；即使打完疫苗 當下抗體足夠，但續航力不足，建議適時補打第四劑，以維持抵抗力。

指揮中心最新統計，全台二次感染人數約1300人左右，其中雖有中重症，但比率很低。發言人莊人祥表示，重複感染個案是否症狀更嚴重，目前尚無精準的疫調統計資料可供參考。

至於目前有無三度染疫的患者？莊人祥表示，指揮中心紀錄二次確診者都是先在前一兩年確診，今年4、5月再度確診，至少要再等三個月才可能出現三度確診者。