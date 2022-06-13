我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

染疫後返工風險高 人手不足「醫護都在忍」

記者鄒尚謙／台北13日電
指揮中心發言人莊人祥表示，重複感染個案是否症狀更嚴重，目前尚無精準的疫調統計資料可供參考。（本報資料照片）
指揮中心發言人莊人祥表示，重複感染個案是否症狀更嚴重，目前尚無精準的疫調統計資料可供參考。（本報資料照片）

疫情嚴峻，醫護人力緊繃，許多染疫醫護人員在隔離採陰後，立刻上工，身心疲憊，且沒辦法定期回診追蹤病況，恐怕造成二次感染，甚至三次感染。護理師護士公會全聯會理事長高靖秋說，「現在醫護人員都在忍」，希望不要硬撐，否則自己可能先倒下了。

「醫護人員確實可能二次感染。」高靖秋說，醫療現場人力吃緊，加上眾多醫護人員染疫，人手不足，大多數醫護人員隔離結束，採陰就自發性返回職場，即使身體狀況不佳，也只能撐下去。醫院應善待員工，提供醫療服務，衛福部所提供的資源及補助，要盡速下放給基層醫護。

針對指揮中心「確診三個月內有無敵星星」說法，台北市立聯合醫院整合醫學專科醫師姜冠宇指出，Omicron變異株免疫逃脫力強，「確診一個月後就可能再度染疫」；尤其年長或免疫低下者因身體記憶免疫力弱，容易再度感染；即使打完疫苗當下抗體足夠，但續航力不足，建議適時補打第四劑，以維持抵抗力。

指揮中心最新統計，全台二次感染人數約1300人左右，其中雖有中重症，但比率很低。發言人莊人祥表示，重複感染個案是否症狀更嚴重，目前尚無精準的疫調統計資料可供參考。

至於目前有無三度染疫的患者？莊人祥表示，指揮中心紀錄二次確診者都是先在前一兩年確診，今年4、5月再度確診，至少要再等三個月才可能出現三度確診者。

醫學 疫情 疫苗

上一則

蔣萬安：蔣是資產 不會背棄國民黨

下一則

「沒有無敵星星」 護理師三度確診

延伸閱讀

台疫情指揮官陳時中「自覺有症狀」 快篩陽性確診

台疫情指揮官陳時中「自覺有症狀」 快篩陽性確診
5-11歲兒童接種 間隔12周縮短為4周

5-11歲兒童接種 間隔12周縮短為4周
國民黨質疑死亡黑數 陳時中嗆拿出數據

國民黨質疑死亡黑數 陳時中嗆拿出數據
超越新北 高雄單日確診首冠全台 南部醫療量能吃緊

超越新北 高雄單日確診首冠全台 南部醫療量能吃緊

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人