「沒有無敵星星」 護理師三度確診

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾說明，確診新冠肺炎後解除隔離者，未來三個月內若有接觸確診者，無須再次匡列，有民眾認為等同擁有「無敵星星」。（本報資料照片）

確診者三個月內將獲得一定的病毒抵抗力，如同吃下「無敵星星」？對於某醫院專責病房工作的蔡姓護理師來說，這根本是無稽之談，因為她這一年多來染疫三次，第二、三次染疫中間只隔一個月，而症狀一次比一次嚴重，深怕自己四度染疫，成為重症患者。

「根本沒有所謂的無敵星星。」蔡小姐說，自己在2021年5月25日第一次確診新冠肺炎 ，當時醫院定期幫醫護人員做PCR採驗，意外檢出陽性，而她當時懷孕六個月。為此，住院治療，但持續發燒、腹瀉，加上投藥，讓她身心壓力沉重，擔心影響胎兒健康，日夜不成眠。

第二次則在今年4月疫情 再次升溫之時，因同事確診，她在4月30日遭匡列隔離，第三日驗出陽性，除了喉嚨癢外，後期還頭暈、頭痛。由於當時近三分之一同事確診隔離，醫護人力緊繃，蔡小姐隔離治療十天採陰後解隔，儘管體力尚未恢復，仍回醫院繼續值勤。

回到工作崗位後一個月，5月31日PCR再次驗出陽性，這次的症狀更為嚴重，咳嗽加劇，喉嚨腫痛、聲音沙啞、夜間盜汗、睡眠中斷，但醫院感控人員卻說，「康復後三個月內都會陰陰陽陽的，屬舊案，不用通報。」

蔡小姐表示，第二、三次確診中間僅隔一個月，因醫院判定舊案，雖然身體極度不適，她仍須上班，但這次確診症狀更加嚴重，喉嚨癢痛難耐，工作時，只能含冰塊緩解疼痛，加上身著防護裝，無法輕易進食，只能透過意志力撐過來。

蔡小姐說，在第一次染疫之後，出現「腦霧」症狀，別人提出問題，都要想很久才有辦法反應過來，擔心自己第四次染疫，症狀如更嚴重，很可能成為重症患者。丈夫胡先生表示，「另一半常常突然當機」，就像什麼都接收不到一樣，平均每一、二個小時就會出現一次，指揮中心「無敵星星」說法，容易讓民眾掉以輕心，無助於防疫 。