BA.4、BA.5再起 恐影響開放步調

行政院長蘇貞昌（左二）表示，國外已與病毒共存，台灣疫情正走向將回復正常生活的關鍵時刻。（記者劉星君／攝影）

6月15日零時起，台灣入境檢疫改為「3＋4」，適用所有旅客，但歐美近期BA.4及BA.5變異株疫情 再起，恐將影響國門開放步調；專家表示，歐美地區BA.4、BA.5疫情雖緩慢上升，但之前一波BA.1、BA.2變異株的疫情對其有交叉保護力，威脅應該不大，但建議新制上路後應觀察至少一個月，再決定是否逐步鬆綁至「0＋7」。

至於外界質疑入境檢疫，將改為「3＋4」是為衛福部長陳時中 參選解套。行政院長蘇貞昌昨天表示，國外已與病毒共存，台灣疫情正走向將回復正常生活的關鍵時刻，「我們不是為選舉考慮，是用疫情為同胞做事」。

Omicron的亞種BA.4、BA.5亞型再起，是否因入境鬆綁而影響台灣疫情。新光醫院副院長洪子仁表示，BA.4和BA.5出現已超過兩個月以上，但並未席捲世界，且南非的BA.4、BA.5疫情已經結束，年初世界流行的BA.1和現在台灣流行的BA.2仍是最需要擔心的亞種變異株。

洪子仁說，目前台灣疫情高於世界，國門開放應不會造太大衝擊；檢疫措施從原本「7＋7」改為「3＋4」，而非直接跳到「0＋7」，就是謹慎作法。

林口長庚副院長邱政洵表示，雖然認為BA.4、BA.5的傳播力高於BA.1和BA.2，但歐美疫情上升速度緩慢，研判感染BA.1、BA.2之後，對BA.4和BA.5應具有交叉保護作用；另實驗室的血清數據也看到類似結果，朝邊境 逐步開放的方向應沒有問題。

邱政洵建議，「3＋4」措施實施後觀察一個月以上是必要的，藉此觀察變異株在其他國家後續發展情形。再者，也應考量台灣醫療量能，並調降新冠肺炎為第四類傳染病。

台大兒童醫院院長黃立民表示，國門開放，勢在必行，否則經濟難以負荷。但應在重症、死亡人數確實下降且藥物及醫療量能充足，才有本錢將國門再往下開放。