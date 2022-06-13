我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

BA.4、BA.5再起 恐影響開放步調

記者楊雅棠、劉星君／台北13日電
行政院長蘇貞昌（左二）表示，國外已與病毒共存，台灣疫情正走向將回復正常生活的關鍵時刻。（記者劉星君／攝影）
行政院長蘇貞昌（左二）表示，國外已與病毒共存，台灣疫情正走向將回復正常生活的關鍵時刻。（記者劉星君／攝影）

6月15日零時起，台灣入境檢疫改為「3＋4」，適用所有旅客，但歐美近期BA.4及BA.5變異株疫情再起，恐將影響國門開放步調；專家表示，歐美地區BA.4、BA.5疫情雖緩慢上升，但之前一波BA.1、BA.2變異株的疫情對其有交叉保護力，威脅應該不大，但建議新制上路後應觀察至少一個月，再決定是否逐步鬆綁至「0＋7」。

至於外界質疑入境檢疫，將改為「3＋4」是為衛福部長陳時中參選解套。行政院長蘇貞昌昨天表示，國外已與病毒共存，台灣疫情正走向將回復正常生活的關鍵時刻，「我們不是為選舉考慮，是用疫情為同胞做事」。

Omicron的亞種BA.4、BA.5亞型再起，是否因入境鬆綁而影響台灣疫情。新光醫院副院長洪子仁表示，BA.4和BA.5出現已超過兩個月以上，但並未席捲世界，且南非的BA.4、BA.5疫情已經結束，年初世界流行的BA.1和現在台灣流行的BA.2仍是最需要擔心的亞種變異株。

洪子仁說，目前台灣疫情高於世界，國門開放應不會造太大衝擊；檢疫措施從原本「7＋7」改為「3＋4」，而非直接跳到「0＋7」，就是謹慎作法。

林口長庚副院長邱政洵表示，雖然認為BA.4、BA.5的傳播力高於BA.1和BA.2，但歐美疫情上升速度緩慢，研判感染BA.1、BA.2之後，對BA.4和BA.5應具有交叉保護作用；另實驗室的血清數據也看到類似結果，朝邊境逐步開放的方向應沒有問題。

邱政洵建議，「3＋4」措施實施後觀察一個月以上是必要的，藉此觀察變異株在其他國家後續發展情形。再者，也應考量台灣醫療量能，並調降新冠肺炎為第四類傳染病。

台大兒童醫院院長黃立民表示，國門開放，勢在必行，否則經濟難以負荷。但應在重症、死亡人數確實下降且藥物及醫療量能充足，才有本錢將國門再往下開放。

疫情 邊境 陳時中

上一則

「沒有無敵星星」 護理師三度確診

下一則

黑白集／滯留高原期 這叫疫情穩定？

延伸閱讀

防疫鬆綁遭疑政治開放 讓陳時中7月脫身選台北市長？

防疫鬆綁遭疑政治開放 讓陳時中7月脫身選台北市長？
入台檢疫鬆綁「3+4」 遭質疑是「政治開放」

入台檢疫鬆綁「3+4」 遭質疑是「政治開放」
陳時中怒批死亡「翻倍說」 專家促公布全死因

陳時中怒批死亡「翻倍說」 專家促公布全死因
只打新冠疫苗還不夠 專家建議冬天前這些疫苗都該打

只打新冠疫苗還不夠 專家建議冬天前這些疫苗都該打

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人