黑白集／滯留高原期 這叫疫情穩定？

指揮官陳時中才說疫情看起來「穩定」，自己隨即就在「穩定」中確診了。（本報資料照片）

陳時中 突然宣布停開周日疫情 記者會，理由是疫情看起來「穩定」，重大政策也都已宣布，因此暫停一次。你沒聽錯！陳時中說「疫情穩定」時，他當日宣布的確診數是7萬9000多，距8萬僅一步之遙。台灣疫情滯留高原期已逾月，缺氧久了，竟認為這就是「常態」。而戲劇性的，他自己就在「穩定」中確診了。

有權力的人，就有任性的條件。從上月10日確診數突破5萬，台灣染疫數就在5萬到9萬多的區間飄搖，未漲破10萬，也從未跌破5萬。這期間，除偶低於美國和德國，幾皆穩居世界冠軍。疫情一直停在「高原期」，降不下來，絕非好事。但陳時中無所謂，他對這個「穩定高原」感到滿意。

防疫指揮官當然不是輕鬆的差事。但過去800多個日子，陳時中享受「順時中」的光環，多少個「加零」的記者會他都面露神光地主持，從不嫌煩。而現在疫情是7、8萬，中重症和死亡不斷創新高，陳時中卻以疫情「穩定」為由叫停記者會。試問，那些在重症病房掙扎及迅即遭到火化的人，在陳時中眼裡算什麼呢？

陳時中的任性，也許不難理解。總統府剛剛駁斥了內閣改組的傳聞，而民進黨原要在7月中全代會前完成的選舉提名 作業，又因他而延至8月。既然黨非他不可，陳時中要拿翹、跑攤，都隨心所欲了。