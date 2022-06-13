陳時中也確診 台今年中重症破萬例死3318人

疫情北降南升，台北市信義區商圈湧現少見的逛街人潮。（記者許正宏／攝影）

昨天新增5萬643例本土新冠個案、163例死亡個案，另增426例中重症個案，今年中重症累計破萬例，達1萬64例，死亡3318例。

台灣疫情仍呈現「北降、中南部升溫」趨勢。昨新增本土病例分布縣市前七名為台中市7734例、高雄市7250例、新北市5772例、台南市4846例、桃園市4454例、彰化縣4384例、台北市3331例。

中重症已1萬0064例 新變異株傳染力強 製表╱醫藥組

指揮官陳時中 昨天上午因全身痠痛、打噴嚏和流鼻水，快篩陽性。專家表示，陳抽菸多年，加上年近七旬，屬於重症高風險族群，應提高警覺。

陳時中透過通訊診療判定為確診，居家照護中，身體狀況良好。不過，他已年屆68歲，曾在立法院備詢時表示他的心臟有裝支架，屬於可使用抗病毒藥物Paxlovid高風險族群，是否已經用藥，備受關注。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，用藥屬於醫師診斷部分，因此不清楚相關情形。不過，後續記者會等防疫事宜不受影響，將由副指揮官陳宗彥暫代。

台大兒童醫院院長黃立民說，「抽菸」為陳時中列入高風險的最重要因素，即使之前曾戒菸一段時間，但未能成功，目前肺部功能較差，仍有相當的重症風險。建議隔離期間應注意身體，尤其是確診第五天需觀察是否出現重症前驅症狀。

莊人祥表示，昨163例死亡個案中，年齡介於30多歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中151例具慢性病史、110例未接種三劑疫苗 、101人超過80歲。

昨新增死亡和重症個案中並無兒童個案，其中最年輕死亡個案為30多歲男性，曾接種三劑疫苗，5月30日經PCR陽性確診，七天後於家中過世。司法相驗死因為肺炎合併呼吸衰竭，後續追查個案有肥胖 、脂肪肝及糖尿病等高風險因子。