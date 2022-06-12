台增5.6萬例確診 163人染疫死亡

台灣12日新增5萬657例新冠肺炎確定病例，分別為5萬643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣新增5萬657例本土新冠肺炎確定病例，分別為5萬643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡。

指揮中心表示，今日新增5萬643例本土病例，為2萬3945例男性、2萬6684例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為台中市(7,734例)、高雄市(7,250例)、新北市(5,772例)、台南市(4,846例)、桃園市(4,454例)、彰化縣(4,384例)、台北市(3,331例)、屏東縣(2,190例)、南投縣(1,300例)、新竹縣(1,211例)、苗栗縣(1,136例)、雲林縣(1,124例)、嘉義縣(1,061例)、新竹市(1,016例)、宜蘭縣(940例)、花蓮縣(664例)、基隆市(663例)、嘉義市(647例)、台東縣(579例)、澎湖縣(195例)、金門縣(117例)、連江縣(29例)。

台灣12日新增5萬0657例新冠肺炎確定病例，分別為5萬0643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡。（圖：指揮中心提供）

今日新增163例本土病例死亡個案，為91例男性、72例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、151例具慢性病史、110例未接種3劑疫苗 。確診日介於今(2022)年5月3日至6月9日，死亡日期介於5月25日至6月9日。

今日新增14例境外移入個案中，為7例男性、7例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，自美國(1例)移入，另13例感染國家調查中。入境日介於今年6月10日至6月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計289萬2263例確診，分別為1萬3436例境外移入、287萬8773例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

台灣12日新增5萬657例新冠肺炎確定病例，分別為5萬643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡。（圖：指揮中心提供）

2020年起累計4171例死亡病例，其中4,156例本土，個案居住縣市分布為新北市1,345例、台北市747例、桃園市312例、台中市283例、高雄市282例、台南市186例、彰化縣155例、基隆市135例、屏東縣121例、宜蘭縣93例、花蓮縣70例、雲林縣67例、南投縣67例、新竹縣60例、台東縣54例、苗栗縣51例、嘉義縣50例、嘉義市40例、新竹市26例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩 等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。