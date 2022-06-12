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觀察站／防疫鬆綁 為陳時中轉場「試水溫」？

記者 蔡晉宇
被問是否參選台北市長，陳時中說，6月底時事情發生了大家都會知道。（本報資料照片）
被問是否參選台北市長，陳時中說，6月底時事情發生了大家都會知道。（本報資料照片）

近期疫情南北反轉，中南部單日確診數一路超車台北、桃園、新北，中重症與死亡案例維持高點，孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）案例攀升。指揮中心選在此時宣布入境檢疫等三大政策鬆綁，指揮官陳時中甚至加碼宣布今天停開記者會。防疫政策放寬下的政治考量，恐怕難脫陳時中轉場參選台北市長「試水溫」起手式。

指揮中心大鬆綁背後的政治考量有二。首先，隨著時間不斷流失，民進黨急於年底地方選舉提名，若陳時中持續被這波疫情拖住，他就愈發難以抽身參選。

陳時中11日稱疫情穩定停開記者會，甚至脫口「政策該宣布的都說了」，但即便蔡政府不斷強調輕症與無症狀比率高達99.7%，此時現況卻是中南部確診數仍在高原期，超額死亡未能釐清、死亡數屢創新高。

陳時中沒說出口的是，民進黨全代會日前已拍板在7月17日如期登場，並未延期。全代會是年底選戰重要的造勢場合，關鍵的北北桃市長人選提名，仍會在全代會前拍板。即便綠營口頭不願承認防疫進退失據，但放眼年底選戰倒數計時，若一步到位直接參選，恐引發社會大反彈。

其次，防疫突然解封，與台灣新冠肺炎致死率屢創新高亦脫離不了關係。日前致死率已突破「陳時中防線」，若繼續此態勢發展下去，執政黨前兩年累積的防疫紅利也將前功盡棄。

中重症清零的「新台灣模式」就要破功之際，眼看即將衝擊年底選情，此時宣布防疫鬆綁，自然是作為政府自保最有利的政策走向。以跟上世界潮流為名鬆綁防疫政策，政府也可藉此減輕責任。

當執政黨滿腦子選舉為重時，又怎會思考將國民健康放在第一位，過多的政治考量，並非全民之福。

陳時中 防疫 疫情

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