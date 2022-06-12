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防疫專線沒公權力？藍委批陳時中卸責

台灣新聞組／台北12日電
國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏(圖)表示，陳時中為了撇清責任、破壞人民對1922專線的信任感，應該向國人鄭重道歉。（記者曾吉松／攝影）
國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏(圖)表示，陳時中為了撇清責任、破壞人民對1922專線的信任感，應該向國人鄭重道歉。（記者曾吉松／攝影）

恩恩事件愈演愈烈，其父親認為是1922防疫專線延誤轉送所致，疫情中心指揮官陳時中日前指出，1922是委外民間經營「不具公權力」，遭國民黨團質疑，1922是中央的防疫專線，說不具公權力根本說不過去。而陳時中昨解釋是「沒有指揮、調度權」意思。

來源：聯合新聞網

國民黨團昨召開記者會，副秘書長兼文傳會主委王育敏等人質疑，衛福部去年宣傳1922、或是請國軍支援1922專線，都證明1922專線具有公權力，批評陳時中所說，不具有公權力一事根本是卸責、說謊硬拗。

陳時中昨表示，「我講的公權力指的是指揮權」，指揮有一定的體系，每個單位有管理體系，指揮權不要亂掉是最好，對公權力說法很多種，所以是說直接有指揮、調度權的意思。

新北市長侯友宜表示，兩年多來，在所有的民眾認知底下，1922就是防疫專線也是就醫專線，突然告知民眾說，這個沒有公權力，完全顛覆民眾的想法，讓民眾很難接受。所以希望這個1922的功能還是要講清楚，不然民眾真的不知道打1922，到底能夠幫什麼忙。

陳時中說，如果連侯市長都不知道1922功能，「還真的是沒有辦法」，新北市可直接來文，指揮中心會講清楚，而民眾若需1922服務，指揮中心會盡量做到位，和大家一起努力。

陳時中 防疫 國民黨

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