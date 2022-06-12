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4成1死者確診3日亡 專家追給藥時間 陳時中稱不好統計

台灣新聞組／台北12日電
南部疫情正值高原期，近期高雄每天確診死亡數逾20人，市殯工作人員最近工作量吃重。（本報資料照片）
南部疫情正值高原期，近期高雄每天確診死亡數逾20人，市殯工作人員最近工作量吃重。（本報資料照片）

台灣中重症及死亡案例持續維持高點，昨一口氣增加五例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）案例，至今已累計八例，其中年紀最小僅二歲。專家據美國發生率推估，台灣未來一年內恐會有650例MIS-C案例。指揮中心評估，台灣發生率應會低於美國。

此外，本土死亡案例昨累計突破3000人。發病到死亡天數，背後代表確診、給藥及醫療照顧速度等，指揮中心昨公布最新確診三日內死亡人數占比，6月10日為四成一，與6月9日的四成六相比已降低。但專家認為，數據還是沒揭露發病到給藥天數，仍舊沒辦法找出改善問題的關鍵。

認識兒童MIS-C 製表／王昭儀
認識兒童MIS-C 製表／王昭儀

昨新增五例MIS-C案例，年齡介於二歲到十歲。年僅二歲的女童，上月13日確診後，本月3日出現持續發燒、頭痛、耳痛、腹瀉、嘔吐、腹痛、大腿疼痛、結膜發紅、草莓舌、嘴唇乾裂發紅、喉嚨發紅等症狀，6日住院，目前持續住院中。

八歲的男童則是4月20日確診後續康復，5月19日出現MIS-C症狀，5月22日住院，病發的症狀包含急性闌尾炎。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，MIS-C會引發腸胃道變化，闌尾炎可能就算是一種。

昨一口氣暴增五例MIS-C案例，台大兒童醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅也提出警訊，若以美國MIS-C通報案例推算，疫情至今通報8525例，其中69例死亡。台灣一年可能會有650例MIS-C案例。

指揮中心從今年初統計至6月10日，累計有2944例本土死亡案例，確診三天內死亡，占總體四成一，確診四到七天死亡占二成六，確診超過七天死亡占三成三。發病到死亡中位數為六天，羅一鈞表示，與先前三至四天相比，死亡中位數天數已有延長趨勢。

哈佛大學流行病學博士、台大醫院急診部臨床教授李建璋表示，確診三日內死亡數據一天少5％，屬於變動範圍，下降是好的趨勢，代表病程變長，只是指揮中心數據仍未揭露「發病到給藥天數」，該數據才是死亡天數是否延長最直接證據。

專家呼籲指揮中心應公開染疫死亡者「發病到給藥天數」、「符合條件用藥比例」、「疫苗施打組合」等三數據，指揮官陳時中表示，公布疫苗組合意義不大，確診到領藥時間不好統計。

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