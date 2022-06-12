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台入境檢疫鬆綁 15日起放寬為3+4

台灣新聞組／台北12日電
6月15日零時起（航班表定抵台時間），入境檢疫天數從現行七天改為三加四，適用所有旅客。圖為桃園機場入境旅客進行入境檢疫申報。（記者季相儒／攝影）
6月15日零時起（航班表定抵台時間），入境檢疫天數從現行七天改為三加四，適用所有旅客。圖為桃園機場入境旅客進行入境檢疫申報。（記者季相儒／攝影）

台灣昨新增本土案例7萬9598例、中重症案例446例、死亡案例211例。考量國內外疫情及醫療量能，為促進經濟和民眾防疫需求，指揮中心昨宣布鬆綁防疫三大措施，包括15日零時起，入境檢疫改為「3＋4」，適用所有旅客，不限商務客、國籍航空機組員可「以篩代隔」，13日起快篩實名制取消身分證尾數單雙號採購限制。

台灣放寬邊境檢疫期，從七天居家檢疫加上七天自主健康管理，改為三天居家檢疫加四天自主防疫，入境台灣旅客須持有航班前二日核酸檢驗報告。入境者若為二歲以上旅客，發放兩劑家用快篩，接送方式除防疫車隊外，也可由親友或機關團體車輛接送。

15日起國籍航空機組員管制措施一併放寬，長程航班機組員若接種三劑滿14天，可以篩代隔，第○天採深喉唾液篩檢，往後七天自主健康管理，後續第四至七天，每二日需一次PCR。短程航班機組員接種三劑滿14天，可採五天自主健康監測，往後每五天一次快篩或PCR。

快篩實名制第二輪明日起取消單雙號限制，指揮中心指揮官陳時中表示，快篩實名制一天平均售出10萬份，但每日可提供40萬份，周一起取消單雙號分流限制，民眾可持健保卡購買一份五劑。

邊境檢疫放寬適用所有入境民眾，陳時中表示，台灣目前沒有要開放觀光旅遊，入境原因無法管理，只要6月15日後合法入境，都須符合「3＋4」檢疫規定。近二年防疫都是「摸著石子過河，謹慎地走」，邊境管制居家檢疫從14天，降低為十天、七天到現在3＋4，是很大的一步。

陳時中說，現有入境總量管制，目前每周入境約1.8至2萬人次，「3＋4」新制初期邊境總量管制每周2.5萬人次，若防疫計程車、防疫旅館量能上軌道，不受放寬檢疫期影響，後續再放寬的腳步加快的機率大。

對於美、英等國BA.4、BA.5病毒株疫情升溫，陳時中說，開放後多少帶來染疫或擴大疫情。專家表示，現在台灣疫情比其他國家嚴重，放鬆管制對台灣疫情「影響不大」，但要持續監控BA.4、BA.5疫情，若疫情持續上升，不排除三個月後，再次出現一波每日確診病例高達8萬至9萬人的疫情。

昨增中重症446例，死亡案例211例，最年輕死亡個案為30多歲男性，本身有慢性腎病、糖尿病，曾接種兩劑疫苗，本月4日急性心肌梗塞，緊急送醫採檢新冠確診，病程急促當天過世，死因為急性心肌梗塞、心律不整、肺炎。

疫情 防疫 邊境

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