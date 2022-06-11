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5月1.7萬人身故 台灣超額死亡數恐逾4000人

台灣新聞組╱台北11日電
中南部疫情持續處於高原期。高雄一家醫院急診室外求診人潮依舊不斷，還有民眾被救護車送來就醫。(記者劉學聖／攝影)
中南部疫情持續處於高原期。高雄一家醫院急診室外求診人潮依舊不斷，還有民眾被救護車送來就醫。(記者劉學聖／攝影)

台灣疫情尚未趨緩，昨天內政部公布今年5月戶口統計資料，5月人口死亡數為1萬7409人，較去年1萬5108人增加2301人、更比前年1萬3272人增加4137人。台大社會學系教授薛承泰直言，今年5月新冠肺炎確診死亡數為1390人，扣除老化等自然死亡增加數，「和前年相比，超額死亡超過4000人」。

昨天本土案例新增6萬8311例，中重症案例533例，唯獨台中市1萬32例破萬例，而死亡新增213例再創新高。指揮中心指揮官陳時中表示，北部疫情已過高峰，持續下降，中南部疫情仍在高原期，疫情走向仍需觀察。

台大公衛學院教授詹長權日前以他國數據，分析台灣死亡數翻倍僅13天，位居全球第二，提醒翻倍數是警訊，若找不出根本問題，死亡數恐繼續翻倍，籲政府應公開重症及死亡個案資料。陳時中昨天花近七分鐘時間解釋，確診、死亡皆有黑數，可能是檢驗或通報量能等問題，屬於統計上的誤差值，全球都有一樣的問題。

陳時中表示，精準統計死亡翻倍速度，應該是從今年1月Omicron疫情爆發開始計算，才能看整體疫情變化，若把過去兩年流行的不同變異株確診率與死亡率都放進來比，統計就會失真，分母也黑數，分子也黑數拿來「亂比一通」，影響民心跟疫情不是好事。

另據台北中國時報報導，台大教授薛承泰表示，內政部公布死亡統計顯示，和前年相比，「超額死亡」超過4000人，與指揮中心公布染疫死亡數相差三倍。薛承泰說，隨著生育率低迷、人口老化，死亡數跟死亡率都在增加，每年的超額死亡，可歸因於寒流或流感所致。但去年是暖冬，卻比前年「多死」1萬人，超額死亡數創新高。

薛承泰進一步表示，今年5月因染疫死亡人數有1300人，實際上因為疫情死亡人數可能跟指揮中心公布的數字相差三倍，可能死亡者未經過醫療體系通報，或是可能是打疫苗後副作用死亡，都是實際死亡人數被低估的可能原因。

疫情 陳時中 內政部

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