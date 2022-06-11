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等不到防疫津貼 長照機構離職潮

記者許政榆／台北11日電

避免壓垮醫療量能，台灣衛福部5月起要求住宿型機構，若住民染疫輕症、無症狀，優先「就地隔離安置」及「集中照護」，更承諾只要照顧確診者，包括住宿機構護理、社工、照服員皆發放防疫津貼，不料政策宣布一個多月，長照機構完全沒收到防疫津貼，更接連引爆員工離職潮，讓疫情仍處高峰的長照機構雪上加霜。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松表示，長照機構染疫狀況嚴重，不僅住民染疫，包括護理師、照服員及社工等工作人員都染疫，且照顧壓力大，中央承諾的防疫津貼至今還沒給，導致不少人受到衛福部提出專責病房護佐、每人每班5000元台幣的照護計畫吸引，紛紛從機構跳槽到醫院，間接導致長照機構爆發離職潮。

余志松表示，目前機構內只要有長者確診，就無法收新案，須等到最後一位確診者隔離七天及三天自主管理後，第11天才能收新案。機構也擔心收新案會造成院內感染，種種因素讓家屬照顧問題又浮上檯面，疫情難請看護又不能送機構，最後只能辭職在家照顧。

日前北市有支援快篩物資，高雄市也針對工作人員給予每人每月3000元獎勵津貼，但疫情期間快篩試劑、口罩等物資仍然缺乏，去年北市給每家機構6萬元、高雄今年給予3萬元協助機構買防疫物資，但相較醫院還是太少，希望政府提供機構相關補助。

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