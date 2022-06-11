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動怒無助防疫 多聽諫言對症下藥

記者 沈能元

新冠疫情持續處在高原期，染疫死亡人數屢創新高，各路專家學者紛紛諫言，希望指揮中心能分析死亡數據，期盼找出問題、對症下藥，不要再有任何一人因疫情而失去性命。

台大公衛教授詹長權拋出死亡翻倍天數，台灣僅13天，位居全球第二快，同樣希望指揮中心能正視問題，不要天天報數，而不做死因研究分析。換來的卻是指揮官陳時中罕見動怒的回應，陳時中於記者會上，語氣顯露出急躁與不耐，直指台灣防疫不輸他國，最後還是沒有拿出想要找出死亡人數攀升原因的態度。

近期防疫專家提出，指揮中心每天報出來的死亡人數，還有六大排除原則，讓學界沒辦法確實地找出死亡數攀升的原因，進而改善。

像是患者可能染疫後給藥速度慢，或是進入到醫院後，沒有獲得較好的照顧品質，背後可能是醫院醫護比出問題，或是治療效果不佳，種種問題都能找到精進之處，畢竟每條生命都是珍貴的，不容失去。

但陳時中不針對可以改善之處加以檢討，整場記者會花最長時間的就是說明「台灣防疫很棒」，對症下藥的帖子完全沒提出。不曉得陳時中在記者會上表達的無奈及急躁，是來自面對對抗新冠疫情的壓力？還是即將到來的選情壓力？陳時中現階段若是「吃碗內看碗外」，不好好將防疫工作做好做滿，沉浸於過去美好的防疫成績單，不願傾聽學者聲音，好好找出解決方針，不珍視每一條逝去的性命，更顯其心中只有個人政治，冷血無同理心。

陳時中 防疫 疫情

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