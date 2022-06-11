陳時中怒批死亡「翻倍說」 專家促公布全死因

關起火門接體人與火葬場的人員再次行禮，遺體開始火化，約莫一小時左右就化成骨灰，圓滿了人的一生。(記者黃義書／攝影)

台灣疫情 處於高原期，台大公衛學院教授詹長權引用國際數據，指出台灣染疫死亡數13天內翻倍，位居全球第二快，籲指揮中心應分析死亡數攀升原因；但指揮中心指揮官陳時中 昨罕見動怒，批評死亡翻倍天數應是自己跟自己比，分子亂、分母也亂「根本亂比一通」，對此，詹長權至截稿前都未出面對此回應。

陳時中昨針對死亡翻倍數僅13天，台灣位居全球第二快，花費近七分鐘解釋，他指出，稍微有學過算術都了解，過去台灣染疫死亡數少，近期死亡數較多，導致死亡翻倍的速度就會快，如果以前死亡數多，後續翻倍的時間就會拉長。數字只能表示現階段台灣疫情比前段時間嚴重，「不是比較各國誰的疫情嚴重，是自己跟自己比。」

陳時中表示，若拿先前防疫有成的國家相比，比如紐西蘭、香港 。紐西蘭在疫情處於高峰期時，若從4月4日回推翻倍時間為3月25日，翻倍天數為十天；香港疫情高峰期則是從3月14日，若回推是在3月3日，翻倍的天數為11天，他強調「台灣13天並沒有比較快」。

哈佛大學流行病學博士、台大醫院急診部臨床副教授李建璋說，觀察整體疫情狀況，應以總染疫人數及總死亡人數來看，不太會比較死亡數上升速度，指揮中心應公布全死因，觀察是否有超額死亡，才是疫情控制好壞的關鍵數字。

台大兒童醫院長黃立民說，目前致死率約為萬分之十左右，仍在預期內，無需執著死亡翻倍數，一周後台灣死亡人數應會逐步降低，現階段重點觀察是致死率能否維持在萬分之10。針對超額死亡數恐被低估，黃立民也直言，一定會有因疫情死亡卻沒被診斷出來的黑數，不是每個人死亡都會被正確診斷出原因，現實就是如此，「疫情減少、黑數就會減少」。