「1922不具公權力」藍再批陳時中說謊：公布SOP及檢討

針對指揮中心指揮官陳時中說「1922不具公權力」，國民黨說，陳時中為了卸責、說謊硬凹，要求指揮中心公布1922 SOP，檢討流程。(圖／國民黨提供)

新北市2歲男童「恩恩」染疫不治，恩恩父親認為1922專線涉延誤轉送，引發關注。針對指揮中心指揮官陳時中 說「1922不具公權力」，國民黨 今表示，衛福部幾乎每支防疫 廣告都有1922，也曾發新聞證實1922有後送功能，且其他委外的政府專線也具有公權力，陳時中為了卸責、說謊硬凹，要求指揮中心公布1922的SOP，檢討流程。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏指出，除了衛福部的防疫宣導廣告都會要民眾打1922外，衛福部去年2月宣傳1922防疫專線的新聞稿中也提到，1922當時已執行後送相關業務單位及部會共計約8.4萬多件，證明1922專線確實必須執行「後送」，不是單純的諮詢及通報。

王育敏也指出，根據國防部報告，從5月6日到23日，國軍從後備及各作戰區支援1922專線執勤人力，已累計支援5778人次，一個可後送、能找國軍支援人力的專線，若沒有公權力，怎麼叫得動各單位配合？

國民黨質疑，衛福部轄下另一支113婦幼保護專線，及地方縣市的1999民眾服務專線，都是委外經營、但具公權力性質，難道這些專線處理民眾案件出事時，政府也都能把責任推給廠商不理嗎？

國民黨立委洪孟楷表示，疾管署的臉書專頁「1922 防疫達人」，就寫明是政府機構，附上疾管署地址，政府都以官方資源在宣傳、執行1922業務，發生事情了卻說沒有公權力，陳時中根本是睜眼說瞎話，他要求政府在疫情高峰期，不要再卸責。

國民黨指出，因為恩恩案，陳時中為了撇清責任、甩鍋給新北市政府，讓1922防疫專線建立起的人民信賴感一夕崩潰，陳時中應立即公布相關SOP流程，讓社會大眾檢視，也要求陳時中不要再規避1922具有公權力性質的責任，盡速檢討改進流程中的問題。