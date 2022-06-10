9月可出國旅遊？ 陳時中：可能性有但不敢確定

李秉穎表示，9月全台疫情有希望完全平息。（本報資料照片）

台灣疫情 仍在高原期，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨天參加廣播節目時表示，9月全台疫情有希望完全平息，因此外界關心9月是否可以出團旅遊。指揮中心指揮官陳時中表示，9月出團旅遊可能性應該是有，「但我不敢講一定有」，但照現在疫情發展，各國開國門是有可能的。

本報系聯合報報導，日本目前已開放國門，但其訂出外國觀光 客的對應相關指引中規定，一但被判定為密切接觸者可能要被隔離。外界關心台灣是否也會比照辦理？

陳時中表示，現在密切接觸者只針對同住家人，至於觀光則還沒有定案，但規矩一定會盡量一致，免得民眾混亂不知如何遵守。至於長程機組員「0+7」等相關邊境 規定也還沒定案。

交通部長王國材昨天上午則表示，目前的政策是商務優先，觀光的部分先用振興解決。針對南韓、日本等國已經開放觀光不限團客，台灣的部分，由外交部跟指揮中心決定，雖然各國都在開放，但目前我們進入疫情高原期，必須先度過高原期。但相關的入出境旅客指引已經完成，交通部也準備好了，就等疫情高原期趨緩，報請指揮中心核定。開放國際觀光客來台的部分，擬採團進團出，打滿三劑疫苗，以及兩天前的PCR陰性證明方式辦理。

台北中國時報報導，目前台灣入境檢疫採「7+7」方案，陳時中日前透露，會朝縮短檢疫天數進行。李秉穎表示，有人認為控制邊境是為了防堵病毒變異株，但他持相反意見，因為疫情前兩年採取嚴格的「14+7」方案，仍無法百分之百阻擋變異株，即便從「7+7」改為「3＋4」，變異株入侵的機會未相差很多。

李秉穎指出，由於台灣多數民眾已接種疫苗，變異株的威脅不如過去大，現在應考慮經濟活動，邊境管制可以放鬆了，應審視入境者確診百分比是否高於台灣感染風險，如果是，不一定要等台灣疫情穩定，即可放鬆邊境。