我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

長新冠「約逾百例」被揭低報 陳時中改口收治787人

台灣新聞組／台北10日電
指揮中心表示台灣長新冠門診收案數約有逾百例，遭北市聯醫醫師反駁沒那麼低，陳時中改口收治787人。（本報資料照片）
指揮中心表示台灣長新冠門診收案數約有逾百例，遭北市聯醫醫師反駁沒那麼低，陳時中改口收治787人。（本報資料照片）

台灣今年疫情已有近260萬人染疫，中央流行疫情指揮中心8日表示，台灣長新冠門診收案數約有逾百例，遭北市聯醫胸腔內科主治醫師蘇一峰反駁比例沒那麼低，光他自己的門診就有幾十例，全台會只有破百例？指揮官陳時中昨改口指出，長新冠整合醫療計畫共有41家醫院收治787個病人。

新冠染疫康復者門住診整合醫療計畫，提供確診者六個月內症狀追蹤、復健，從去年12月設立至6月8日，據健保署統計，已787人就診，台北市420人最多、新北市201人次之，其他縣市較少。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，787人常見九大後遺症，分別為呼吸道、掉髮、紅疹、憂鬱、焦慮、失眠、心悸、胸痛，以及國外常討論的腦霧等神經認知功能症狀等。

振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔表示，臨床上見到常見的長新冠症狀，以咳嗽、胸悶、呼吸喘為主，也有人反映容易疲倦、肌肉痠痛、失眠等，症狀表現多元，但有些症狀是「染疫前就有」，整合門診需仔細問診釐清才能判定是否為長新冠。

不過，長新冠症狀並不典型，曾敬閔表示，近期有一位20多歲女性，5月中旬染疫後二周仍持續胸悶、喘、胸痛，到整合門診求診，近日胸痛症狀加劇，經電腦斷層檢查發現是嚴重「脾臟栓塞」，醫院緊急收治住院，給予抗凝血劑藥物，目前仍在院治療中。

疫情 失眠 陳時中

上一則

黑白集／說大話的無聲 恩爸追問無解

下一則

警花認出失智翁 2年後又助他返家

延伸閱讀

台確診死亡數13天內翻倍 全球第2快

台確診死亡數13天內翻倍 全球第2快
台再新增159死 死亡高峰難降 7月有望解封

台再新增159死 死亡高峰難降 7月有望解封
柯文哲嗆蔡政府戰略錯誤 酸陳時中「+0」明牌報不下去

柯文哲嗆蔡政府戰略錯誤 酸陳時中「+0」明牌報不下去
盡速火化惹議 開放喪家守靈3天？ 陳時中：有難度

盡速火化惹議 開放喪家守靈3天？ 陳時中：有難度

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
中華民國外交部。(本報資料照片)

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

2022-06-09 00:14

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退