長新冠「約逾百例」被揭低報 陳時中改口收治787人

指揮中心表示台灣長新冠門診收案數約有逾百例，遭北市聯醫醫師反駁沒那麼低，陳時中改口收治787人。（本報資料照片）

台灣今年疫情 已有近260萬人染疫，中央流行疫情指揮中心8日表示，台灣長新冠門診收案數約有逾百例，遭北市聯醫胸腔內科主治醫師蘇一峰反駁比例沒那麼低，光他自己的門診就有幾十例，全台會只有破百例？指揮官陳時中 昨改口指出，長新冠整合醫療計畫共有41家醫院收治787個病人。

新冠染疫康復者門住診整合醫療計畫，提供確診者六個月內症狀追蹤、復健，從去年12月設立至6月8日，據健保署統計，已787人就診，台北市420人最多、新北市201人次之，其他縣市較少。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，787人常見九大後遺症，分別為呼吸道、掉髮、紅疹、憂鬱、焦慮、失眠 、心悸、胸痛，以及國外常討論的腦霧等神經認知功能症狀等。

振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔表示，臨床上見到常見的長新冠症狀，以咳嗽、胸悶、呼吸喘為主，也有人反映容易疲倦、肌肉痠痛、失眠等，症狀表現多元，但有些症狀是「染疫前就有」，整合門診需仔細問診釐清才能判定是否為長新冠。

不過，長新冠症狀並不典型，曾敬閔表示，近期有一位20多歲女性，5月中旬染疫後二周仍持續胸悶、喘、胸痛，到整合門診求診，近日胸痛症狀加劇，經電腦斷層檢查發現是嚴重「脾臟栓塞」，醫院緊急收治住院，給予抗凝血劑藥物，目前仍在院治療中。